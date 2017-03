As pernoctacións hoteleiras caen un 3,4% en febreiro en Galicia, pero os viaxeiros soben un 3,7%

Os hoteis galegos rexistraron 306.468 pernoctaciones en febreiro, o que supón un descenso do 3,4% respecto ao mesmo mes do ano anterior, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Hotel | Fonte: Europa Press

O total de pernoctaciones na comunidade galega --cunha estancia media de 1,71 días-- distribuíuse entre 253.998 residentes en España e 52.470 estranxeiros.

Mentres, con todo, o número de viaxeiros con destino á comunidade subiu, e fíxoo un 3,7%, ata 179.598 persoas: 150.205 españois e 29.393 residentes no estranxeiro.

Os prezos rexistraron durante este período unha redución do 0,59%, mentres que a rendibilidade baixou un 2,81%, cunha tarifa diaria media de 49,32 euros.

DATOS ESTATAIS

Os hoteis españois rexistraron 16 millóns de pernoctaciones o pasado mes de febreiro, o que supón un 2% menos que no mesmo mes de 2016.

Durante os dous primeiros meses do ano, as pernoctaciones en establecementos hoteleiros aumentaron un 0,6% respecto ao mesmo período do ano anterior.

A diminución interanual de febreiro débese a un descenso do 8,4% nas pernoctaciones realizadas por residentes en España e pese ao incremento do 2,1% do non residentes. A estancia media no segundo mes do ano sitúase en 2,84 noites por viaxeiro.

En febreiro cubríronse o 49,3% das prazas ofertadas, cun aumento anual do 0,6%. O grao de ocupación por prazas en fin de semana reduciuse un 2,5% e situouse no 55,7%.

A facturación media por habitación ocupada (ADR) foi de 80,1 euros, un 3,6% máis en comparación con febreiro de 2016, e o ingreso por habitación dispoñible (RevPar), condicionado á ocupación rexistrada, de 46, euros, cun incremento do 6,3%.

Por categorías, a facturación media é de 173,7 euros para os hoteis de cinco estrelas, de 85,1 euros para os de catro e de 61 euros para os de tres estrelas. Os ingresos por habitación dispoñible para estas mesmas categorías son de 111,8 euros, 57,4 euros e 36, euros, respectivamente.

DIMINÚEN OS PREZOS

A taxa anual do Índice de Prezos Hoteleiros (IPH) situouse no 3,7% en febreiro, o que supón 2,9 puntos menos que a de xaneiro e 3,5 puntos por baixo á rexistrada hai un ano.

Por categorías, os prezos hoteleiros soben nos establecementos de cinco estrelas de ouro (0,6%), catro estrelas de ouro (4,6%), tres estrelas ouro (4,9%), dúas estrelas de ouro (3,2%), tres e dúas estrelas de prata (1,4% en ambos os casos) e unha estrela de prata (1,9%). Pola contra, baixan un 4,2% nos dunha estrela de ouro.

Canarias, Cataluña, Andalucía e Comunidade de Madrid son os CC.AA. con maior ponderación no prezo medio total, supoñen o 78% do peso total. Os prezos hoteleiros canarios subiron un 8,7%, un 2,4% na Comunidade de Madrid e un 2,3% en Andalucía. En Cataluña os prezos baixaron un 3,1%.

CANARIAS, DESTINO DO NON RESIDENTES

Andalucía, a Comunidade de Madrid, Cataluña e a Comunidade Valenciana foron os destinos principais dos viaxeiros residentes en España en febreiro, con taxas anuais de variación no número de pernoctaciones do -17,4%, do -6,1%, do -5,7% e do -17,9%, respectivamente.

O principal destino elixido polos viaxeiros non residentes foi Canarias, cun 49,8% do total das pernoctaciones rexistradas. Nesta Comunidade, as pernoctaciones de estranxeiros baixaron un 0,5% con respecto a febreiro de 2016.

Os seguintes destinos elixidos por non residentes foron Cataluña, co 15,2% do total e un crecemento do 4,9%, e Andalucía, co 12,1% do total, un 5,4% máis.

Por zonas turísticas, o Sur de Gran Canaria presentou o maior grao de ocupación por prazas (83,7%) e a illa da Palma o maior grao de ocupación en fin de semana (85%). A zona turística de Barcelona rexistrou o maior número de pernoctaciones, con máis de 1,3 millóns.

Os puntos turísticos con máis pernoctaciones foron Madrid, Barcelona e Benidorm. Arona alcanzou tanto o maior grao de ocupación por prazas (85,2%) como a maior ocupación en fin de semana (89,6%).

Os viaxeiros que chegaron a España procedentes de Reino Unido e Alemaña concentraron o 23,5% e o 19,1%, respectivamente, de pernoctaciones de non residentes en establecementos hoteleiros en febreiro, con aumentos 1,5% no mercado británico e cun descenso no alemán do 4,8%. Os procedentes de Francia (9,7%), Suecia (-0,2%) e Italia (6,2%%) son os seguintes mercados emisores.