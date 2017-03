Temporal.- O 112 Galicia atende medio centenar de incidencias debido ao temporal de neve

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia xestionou medio cento de incidencias relacionadas co temporal de neve entre as 12,00 horas do mércores e as 7,00 horas deste xoves.

Maquina quitanieve. | Fonte: Europa Press

As incidencias máis habituais neste período foron a presenza de neve en estradas (35) e placas de xeo na calzada (8). Con todo, ningún dos avisos atendidos polo 112 Galicia reviste consideración, segundo concretou o servizo de emerxencias.

Por provincias, a de Pontevedra é a máis afectada, con 20 incidentes atendidos nese período. Na provincia da Coruña contabilizáronse 12, mentres que nas de Ourense e Lugo foron xestionadas 9 e 5, respectivamente.

Por concellos, o 112 Galicia destaca o número de incidentes en Lalín (Pontevedra), onde foron atendidas catro alertas. En Melide (A Coruña) foron xestionadas dous e en Parada de Sil (Ourense), outras tantas.

Noutros moitos municipios, como Guitiriz, O Corgo, A Estrada, A Cañiza ou Mañón, foi atendida unha única alerta por termo municipal.