Exteriores confirma que unha das vítimas do atentado de Londres ten familiares galegos

Unha das vítimas do atentado perpetrado este mércores en Londres é unha cidadá británica que ten familiares galegos, segundo confirmaron a Europa Press fontes do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación e do Concello de Betanzos (A Coruña).

Segundo estas fontes, o Consulado Xeral e a Embaixada española en Londres recibiron información segundo a cal entre as vítimas podía haber unha persoa con familiares españois.

Tras facer as xestións correspondentes ante as autoridades británicas, comprobaron que a identidade coincidía coa dunha das vítimas e só puideron confirmar aos seus familiares o falecemento da muller.

En concreto trátase dunha muller cuxa irmá ten unha academia de inglés en Betanzos, onde acudía polo menos unha vez ao ano, sobre todo en festas, segundo confirmaron a Europa Press fontes municipais.