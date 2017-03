Bandeiras a media hasta e minuto de silencio no Parlamento, Xunta e outras institucións polo atentado en Londres

Institucións como o Parlamento de Galicia e o Concello de Betanzos (A Coruña) ondean as súas bandeiras a media hasta polo atentado rexistrado en Londres, no que faleceu unha muller de orixe galega e con familiares nesta localidade coruñesa.

Segundo informou o Parlamento de Galicia, súmase á declaración de loito tras o atentado de Londres, polo que as bandeiras ondean a media hasta na Cámara autonómica desde a mañá deste xoves ata as 9,00 horas do sábado 25 de marzo.

Ademais, o Parlamento convocou un minuto de silencio na escaleira exterior do edificio do Pazo do Hórreo para as 12,00 horas deste xoves.

Tamén ás 12,00 horas convocouse un minuto de silencio na Delegación do Goberno en Galicia, na Coruña, así como nas subdelegacións de Pontevedra, Ourense e Lugo.

Concellos galegos convocaron, así mesmo, ao mediodía un minuto de silencio polo atentado, ao que tamén se suma a Xunta ás 12,30 horas cunha concentración en memoria das persoas falecidas no atentado ocorrido en Londres.

En San Caetano en concreto está previsto un minuto de silencio na porta principal do edificio administrativo de San Caetano e nas delegacións territoriais da Xunta.