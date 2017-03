Temporal.- A acumulación de neve oscila entre os 5 e 10 centímetros na provincia de Lugo

A acumulación de neve oscila entre o cinco e dez centímetros na provincia de Lugo, na que o goberno da Deputación provincial mantén activado o Plan de Emerxencia para facer fronte ás incidencias do temporal de frío.

Segundo informou a Deputación de Lugo, desde primeiras horas da mañá deste xoves 71 operarios e 32 máquinas traballan no acondicionamento de corenta estradas provinciais, onde as acumulacións de neve oscilan entre o cinco e dez centímetros.

A institución provincial confirmou que todas as estradas afectadas están abertas ao tráfico, aínda que se transita con dificultade nalgunhas vías en municipios como Abadín, Baleira, Becerreá, O Courel, Cernates, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos e Triacastela.

En concreto, nos puntos máis altos do municipio de Pedrafita, a capa de neve chega alcanzar o quince centímetros, segundo informou o alcalde da localidade, José Luís Raposo.

No entanto, asegurou que "se funciona con normalidade" e que pola mañá estaba "todo despexado". "Non hai moita neve, hai pouca. Non é o que se aveciñaba, mellor", abundou. Así, sinalou que "nas zonas altas, por encima dos 1.200 metros pode haber quince centímetros de neve".

A única incidencia que destaca é que "non hai colexio, pero iso son decisións da Consellería (de Educación), que retirou o transporte escolar dous días e que podía funcionar perfectamente". "O resto funciona con normalidade", concluíu.