Méndez de Vigo confirma un decreto lei para o 31 de marzo para que as CCAA poidan convocar oposicións a mestres

O Ministro de Educación, Cultura e Deportes, confirmou que o Goberno presentará o día 31 de marzo, xunto aos orzamentos xerais do Estado, un decreto lei que permitirá ás comunidades autónomas convocar "oposicións para mestre".

Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura e Deporte | Fonte: Europa Press

Reiterou, ademais, o compromiso do executivo de rebaixar a taxa de interinidade nos persoais de docentes. "O obxectivo do Goberno é acabar con algo moi negativo que son os interinos e rebaixar en tres anos a cifra do 20 ao 8 por cento", explicou Méndez de Vigo nunha entrevista nos Almorzos de TVE recollida por Europa Press.

Para o titular de Educación, a redución do número de interinos "é un obxectivo ambicioso" e "demostra moi ás claras a vontade (do Goberno) de facer ese pacto social e político". Precisamente, asegurou que as negociacións para alcanzar un acordo en Educación "van ben". Así mesmo, lembrou que o luns intervirá na Comisión Xeral de Autonomías do Senado "con todos os conselleiros de comunidades autónomas e vaise seguir traballando".

En canto á folga xeral do pasado 9 de marzo, insistiu en que "non había ningún motivo para a convocatoria" e engadiu que "foi unha picada enorme, irrelevante, que non tivo practicamente seguimento e proba a madurez da comunidade educativa". Na súa opinión, "é un bo síntoma para alcanzar o pacto".

O titular da carteira de educación referiuse tamén ao pago das bolsas, e destacou que se pechou esta semana o pago á cantidade variable das axudas ao estudo "con antelación ás datas do ano pasado", algo que, segundo destacou, "é complicado".

Por outra banda, o ministro referiuse a as negociacións coa baronesa Carmen Thyssen para a renovación do contrato de cesión da súa colección ao Museo Thyssen. "A baronesa dixo que somos moi simpáticos e tamén nós dixemos que ela é moi simpática e imos chegar a un acordo, porque cremos que é unha boa cousa e imos ver se nos entendemos", dixo o Ministro.

Sobre o IVE cultural lembrou o compromiso do Executivo con Ciudadanos para rebaixar o imposto aos espectáculos en vivo nos próximos orzamentos.