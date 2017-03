Investigado un veciño da Lama (Pontevedra) que supostamente deixou morrer de inanición a dous cabalos

A Garda Civil investiga a un veciño da Lama (Pontevedra) como presunto autor dun delito de malos tratos animais, despois de que fosen localizados dous cabalos mortos, posiblemente por inanición, nunha cuadra da súa propiedade.

A investigación corre a cargo do Seprona, que tivo coñecemento da morte dos animais "en estrañas circunstancias" e desprazouse ao lugar. Unha vez alí, os axentes comprobaron que, nunha cuadra, atopábanse os cadáveres dunha egua e un poldro, semienterrados entre excrementos e xurro.

O propietario dos animais recoñeceu que faleceran por inanición, e que levaban alí máis dunha semana. Ante esas evidencias, a Garda Civil citouno para declarar como suposto autor dun delito de malos tratos animais.

Ademais, sen prexuízo das dilixencias instruídas, que foron trasladadas ao xulgado de garda de Pontevedra, o Seprona tamén denunciou a este veciño por unha infracción administrativa en materia de sanidade animal.

A ese respecto, ademais das deplorables condicións nas que estaban os equinos, o poldro non estaba rexistrado co correspondente microchip e tampouco figuraba no rexistro da explotación (REGA).