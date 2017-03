Temporal.- A Xunta recomenda precaución nas estradas tras esparcir 240 tonaledas de sal por neve e xeo

A Xunta insiste en recomendar prudencia nas estradas galegas nas que 37 equipos quitaneves estiveron traballando nas últimas horas esparexendo unhas 240 toneladas de sal e 107.674 litros de salmuera pola presenza de neve ou xeo.

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) lembra que está pechado ao tráfico pesado na estrada LU-633 ao seu paso polo Cebreiro, San Roque e Poio.

Mentres, na provincia da Coruña hai que circular con precaución no Alto de Curtis e na estrada entre Betanzos e o límite da provincia (AC-840).

Na provincia de Lugo aconséllase prudencia na estrada qye van polo Alto do Faro, na LU-213; Vilaesteva, na LU-636; Viduedo, na LU-637; Alto do Boi, na LU-651; e en Portelo, na LU-723.

Na provincia de Ourense a estrada autonómicas están todas abertas, pero a Xunta concreta que é necesario circulación con precaución no Alto do Foxo, na OU-114; no Alto da Portela, na OU-121; no Alto do Casaio, na OU-122; no Alto do Vieiro, na OPU-540; ou nas vías entre Caldeliñas e Campobecerros e Sobradelo e o límite da provincia de Zamora.