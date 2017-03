Os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco volveron sentar a negociar á primeira hora deste xoves sobre a reforma do sector, pero de forma bilateral, sen o Goberno, aínda que os representantes do Executivo mantéñense expectantes para sumarse á reunión no caso de que se albiscase un acordo, segundo indicaron en fontes sindicais.

O dirixente de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato do gremio de estibadores, Antolín Goya, reiterou á súa chegada ao encontro que o asunto "esencial" do conflito segue sendo que se garanta por lei que tras a reforma manterase o emprego de todos os traballadores.

"En canto isto resólvase, soluciónase rápido o conflito", asegurou Goya, quen asegura que, en contra do que o Goberno afirma, é posible garantir a subrogación por lei e a Comisión Europea permíteo. Segundo os seus datos, así se fixo no seu día cos traballadores de 'handling' de Aena.

Goya trasladou a estrañeza do sector ante o feito de que, antes do rexeitamento do Congreso ao decreto de reforma da estiba, o ministro asegurase que podería existir unha fórmula legal para garantir o emprego e que agora diga que non é posible.

Así, o dirixente do colectivo de estibadores acusou o Goberno de "inmobilismo". "Todos estamos aquí facendo un esforzo buscando formulas de acordo e atopámonos a actitude de inmobilidade do Ministerio, que mantén que o único que se pode facer é o que el di e que o que os demais expoñen non ten fórmula nin saída", declarou Goya.

O encontro deste xoves é só entre empresas e sindicatos, "para buscar medidas de dinamización da profesión". Pero, segundo Goya, "é moi difícil tanto para empresas como para traballadores falar de condicións de traballo sen saber se ese traballo está asegurado ou como vai ser o novo marco legal".

Por iso, remarcou que a "esencia" do conflito é garantir por lei o emprego. "Facemos un chamamento á responsabilidade do Ministerio, para que sente, sitúese e díganos como vai garantir o cento por cento do emprego", solicitou. "Con iso soluciónase o conflito nun ratito que nos poñamos", concluíu Goya.