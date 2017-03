Detido por dous roubos con forza en locais de lecer de Ourense e dúas tentativas ocorridos en dez días

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense ao presunto autor de dous delitos de roubo con forza en establecementos de lecer da área das Burgas e dúas tentativas na zona centro, todo iso ocorrido en dez días.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon na madrugada do 10 de marzo. O responsable do establecemento comercial denunciou que persoas descoñecidas accederan ao interior do seu local tras forzar a persiana exterior e fracturaran a máquina comecartos e mesmo calcinaran posteriormente a mesma.

Unha vez coñecidos estes feitos por parte da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense, e despois de practicada a inspección ocular no lugar por parte de Policía Científica, así como demais dilixencias levadas a cabo, foi identificado o presunto autor do roubo con forza neste bar. Así, procedeuse á súa detención sobre as 20,30 horas do mércores.

Nas súas pescudas de seguimento a Policía notou o incremento nos delitos de roubos con forza cometidos en establecementos comerciais "nos que se forzan as persianas de acceso ata sacalas, coándose polo oco practicado e noutras forzan as fechaduras das portas principais de entrada, logrando franquear o acceso", segundo explica.

Estes feitos, segundo matiza, maniféstanse no roubo con forza nunha asociación de cálea Camelias na que subtraeron 430 euros o 1 de marzo e nun establecemento comercial da Avenida da Habana, onde causaron daños en persiana, pero non lograron acceder, así como unha tentativa de roubo con forza en establecemento comercial na rúa Ramón Cabanillas o pasado día 6.

O detido, segundo concreta a Policía, ten 31 anos de idade e é natural de Marrocos. Cónstanlle seis arrestos anteriores e pasou a disposición xudicial este xoves.