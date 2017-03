O Ministerio de Sanidad informa o restablecemento da subministración en farmacias da vacina contra a meninxite B

O Ministerio de Sanidad anunciou que desde este xoves queda restablecido a subministración da vacina da meninxite B nas farmacias, concretamente estarán dispoñibles varios lotes que supoñen un total de 230.000 novas doses.

Difteria, Vacina | Fonte: Europa Press

A falta de subministración de meses atrás foi produto de problemas técnicos coa súa fabricación, concretamente "os primeiros meses de 2017 houbo falta de vacinas debido a que os lotes que estaban asignados para recibirse en xaneiro sufriron atrasos na fabricación", sinalan desde Sanidad.

No entanto, a mesma fonte aclarou que nestes meses a subministración estivo garantido nos centros de saúde para os nenos que se atopan dentro do grupo de risco, único caso no que está financiada polo Sistema Nacional de Saúde (SNS).

A vacina, que está no mercado co nome de 'Bexsero' e está comercializada pola farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK), non está incluída no Calendario común de vacinación infantil do Sistema Nacional de Saúde pero pódese adquirir libremente nas oficinas de farmacia.

Actualmente, é a única vacina autorizada en España fronte a meningococo B. "Esta vacina aprobouse en 2013 e desde 2015 está á venda en oficinas de farmacia. En 2016 distribuíronse en España un total de 1.700.000 dose desta vacúa o que supón, de acordo cos datos proporcionados polo titular da vacina, o 17% do total da vacina fabricada para todo o mundo", informan.