A reunión da estiba, 'en vía morta' ao presentar a patronal Anesco a súa proposta

A reunión entre os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco deste xoves quedou varada en 'vía morta' apenas unha hora e media despois do seu inicio, ao presentar a representación das empresas unha proposta que "choca frontalmente" co obxectivo do mantemento do emprego e "imposibilita o acordo".

Estibadores portuarios piden garantir o emprego | Fonte: Europa Press

Así o indicou ao termo da reunión o dirixente de Coordinadora de Traballadores do Mar, Antolín Goya, quen indicou que as empresas expuxeran "cambiar practicamente todo o convenio colectivo do sector".

Para o dirixente dos estibadores, "o Goberno, ao asegurar que non se pode garantir por lei a subrogación dos traballadores, deu unha oportunidade de ouro ás empresas", que din que "só se os sindicatos cumpren o que propoñen, exporán ás empresas se subrogan ou non aos estibadores".

Do seu lado, o director xerente de Anesco, Pedro García, limitouse a indicar que coa súa contraproposta, as empresas buscan garantir que "contan coa dirección e organización efectiva dos seus traballos".

Desta forma, concluíu sen acordo a nova reunión para tratar de alcanzar un acordo no plano laboral que permita ao Goberno desbloquear a aprobación do cambio legal do sector da estiba co fin de cumprir con Europa e evitar unha sanción da UE. O próximo encontro está previsto para a próxima semana.

A proposta presentada este xoves pola patronal é a terceira que se pon encima da mesa de negociación nunha semana, tras a exposta polo Goberno o pasado mércores día 15 e a realizada polos sindicatos de estibadores este martes día 21.