Pais de toda España participarán na Coruña nun congreso sobre educación na contorna dixital

Máis de 1.200 pais e nais de toda España participarán na Coruña os próximos 31 de marzo e 1 de abril no Congreso 'Pais analóxicos, fillos dixitais', no que participarán once expertos en tendencias dixitais que ofrecerán claves educativas.

Este evento, organizado polas asociacións de pais dos colexios Montespiño e Peñarredonda, terá lugar no Palacio de Exposicións e Congresos (Palexco) da Coruña e nos colexios Montespiño e Peñarredonda, segundo informou Fomentos Centros de Ensino nun comunicado.

As aplicacións e redes sociais que utilizan os fillos, as tendencias que moven o mundo dos nativos dixitais, a tecnoloxía como impulsora do talento ou a tecnoloxía e a comunicación de parella, son algúns dos temas que se abordarán neste encontro educativo, ao que asistirán representantes das confederacións nacionais de pais, patronais educativas e organizacións sindicais.

Na xornada inaugural, Gustavo Entrala, experto en estratexia dixital coñecido por incorporar ao Vaticano á rede social Twitter, ofrecerá na conferencia 'A soas con Siri', unha visión de 360º da comunicación actual.

Pola súa banda, a vicedecana de Investigación e Posgrao da Facultade de Comunicación da Universidade de Navarra, Charo Sádaba, achegará solucións ao redor dun interrogante: É posible conciliar tecnoloxía e educación?.

Ademais, os colexios galegos Montespiño e Peñarredonda acollerán oito talleres ou workshops: 'E-Paternidade: educando aos futuros cidadáns dixitais', 'A tecnoloxía: un trampolín para impulsar o talento do teu fillo', 'Tendencias que moven o mundo dos nativos dixitais', 'Sabes que aplicacións utilizan os teus fillos? Apptualízate' ou 'Acceso seguro a internet', entre outros.