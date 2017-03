Galicia amosa a súa solidariedade coas vítimas do atentado de Londres, unha delas galega, cun minuto de silencio

Galicia mostrou este xoves a súa solidariedade polo atentado rexistrado o mércores pola tarde en Londres, no que faleceu unha muller de orixe galega, cun minuto de silencio convocado ante a sede de diversas institucións.

Minuto de silencio no Parlamento de Galica | Fonte: Europa Press

Así, no Parlamento de Galicia ás 12,00 horas deputados e traballadores da Cámara galega concentráronse na escaleira exterior do edificio do Pazo do Hórreo, co presidente do lexislativo á fronte, Miguel Santalices.

No Pazo do Hórreo, os presentes gardaron un minuto de silencio que concluíu cun aplauso. As bandeiras do Parlamento, ademais, ondean a media hasta.

Tamén ás 12,00 horas convocouse un minuto de silencio na Delegación do Goberno en Galicia, na cidade da Coruña, á que asistiu o delegado Santiago Villanueva, así como nas subdelegacións de Pontevedra, Ourense e Lugo en repulsa polo atentado.

Como mostra de dor, tamén en institucións como a Subdelegación do Goberno en Ourense, segundo informou, as bandeiras do edificio ondearán a media hasta das 9,00 horas deste xoves ata as 9,00 horas do 25 de marzo.

Concellos galegos, convocados pola FEMP, celebraron así mesmo, ao mediodía un minuto de silencio polo atentado. Entre eles, o de Betanzos (A Coruña), localidade de onde procedía a muller falecida no atentado Aysha Frade.

De feito o Concello de Betanzos sumouse ao tres días de loito oficial decretados polo atentado, desde este xoves ata as 12,00 horas do sábado 25 de marzo.

Así mesmo, uniuse ao desbasto a Xunta ás 12,30 horas en San Caetano cunha concentración en memoria das persoas falecidas no atentado ocorrido en Londres.

En San Caetano en concreto gardouse un minuto de silencio na porta principal do edificio administrativo, así como nas delegacións territoriais da Xunta.