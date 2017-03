O Gaiás acolle unhas xornadas para avanzar na dixitalización da administración

A Cidade da Cultura de Santiago acolle desde este xoves unhas xornadas para avanzar na dixitalización da administración, un reto que require de "financiamento" e "cooperación" entre as diferentes institucións.

II Encontro de Cooperación para ou Desenvolvemento da Administración Electrónica | Fonte: Europa Press

O 'II Encontro de Cooperación para ou Desenvolvemento da Administración Electrónica', que se pechará este venres, foi inaugurado nun acto no que participaron a directora de Amtega, Mar Pereira, o secretario xeral de Administración Dixital do Ministerio de Hacienda, Domingo Molina, e o vicepresidente da Fegamp, Manuel Mirás, que acudiu en substitución do presidente, Alfredo García, quen non puido acudir a Santiago debido ás malas condicións climatolóxicas.

No complexo do Gaiás reúnense durante dous días traballadores das administracións local, autonómica e estatal. Alí recibirán charlas e participarán en mesas para avanzar no desenvolvemento da dixitalización dos trámites administrativos.

Na apertura do atopo Mar Pereira resaltou a "cooperación" entre administracións como unha das "claves" para este "reto", que debe ir acompañado de "un marco normativo" adecuado, así como de financiamento.

"Traballo e investimento", sinalou a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) como dúas dos alicerces da adaptación á era dixital da administración, que tamén debe porse outro reto: "facelo fácil" para aqueles colectivos menos familiarizados coa tecnoloxía.

"RUTA IRRENUNCIABLE"

Pola súa banda, o secretario xeral de Administración Dixital do Ministerio de Hacienda, Domingo Molina repasou algúns datos que revelan que a sociedade española é unha das que existe maior presenza da tecnoloxía ten entre os seus cidadáns.

Así, segundo datos do INE, o 97% dos españois ten teléfono móbil, dos que un 90% son 'smartphone'. Ademais, o 87% da sociedade española ten acceso a Internet e, deles, máis do 90 por cento emprega o seu teléfono intelixente para conectarse á rede.

Todo iso fai que, en palabras de Molina, o desenvolvemento da administración electrónica é unha "ruta irrenunciable" no que as institucións teñen que actuar como "tractor" nun tempo no que, ademais, "está a reducirse a fenda dixital".

A "ODISEA" DA DIXITALIZACIÓN

Na súa intervención, o vicepresidente da Fegamp e alcalde de Oroso (A Coruña), Manuel Mirás, que a dixitalización dos procesos administrativos é, en moitas ocasións, unha "odisea" para os municipios pequenos, que se enfrontan a un gran cambio na atención aos cidadáns.

Así, apuntou que o paso a un sistema dixitalizado debe ir acompañado de "garantías" legais e normativas tanto para os cidadáns como para as propias administracións.