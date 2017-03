O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, condenou o atentado de Londres e esgrimiu que, aínda que feitos deste tipo poden conducir a preguntarse "se o modelo de liberdades de Occidente é o correcto", "hai que seguir vivindo" e o terrorismo "non pode cambiar a forma de entender a vida en Europa e Occidente".

Concentración ante a Xunta para condenar o atentado de Londres | Fonte: Europa Press

Tras a reunión semanal do seu Executivo, Feijóo e outros membros do seu Goberno (varios conselleiros e outros cargos da Xunta), así como traballadores da Administración autonómica, participaron nun minuto de silencio en solidariedade coas vítimas do ataque rexistrado na pasada xornada en Londres, no que faleceu unha muller de orixe galega.

A continuación, na habitual rolda de prensa dos xoves, trasladou "o afecto" de Galicia ao pobo británico e de "forma moi especial" á familia de Aysha Frade, a vítima con raíces na localidade coruñesa de Betanzos.

Convencido de que "non é posible aliviar a dor dos familiares" das vítimas, o presidente galego manifestou que lle gustaría que polo menos "se sentisen acompañados". "E espero representar ao pobo de Galicia neste pésame que queremos trasladar oficialmente", aseverou.

MODELO DE LIBERDADES

Feijóo remarcou que feitos como os de Londres ou os rexistrados noutros países e cidades como Francia ou Bruxelas e "hai tempo en España" son "repulsivos". "E fainos preguntarnos se o modelo de liberdades de Occidente é o correcto", reflexionou.

Con todo, "a pesar de todas as incertezas", remarcou que é necesario "seguir vivindo". "O terrorismo non pode cambiar a nosa forma de entender a vida en Europa e Occidente", resolveu.