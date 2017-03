A Xunta quere captar un turismo de calidade vendendo paisaxe galega

O pasado ano visitaron Galicia un total de cinco millóns de turistas, a maior parte deles do conxunto do Estado, aínda que ano a ano aumentan aqueles estranxeiros que chegan ao país atraídos polos encantos do Camiño. Precisamente, e aínda que a peregrinaxe é un dos grandes reclamos turísticos do país, a Xunta quere que eses turistas queden máis tempo e gasten máis.

Un peregrino ás portas de Santiago de Compostela | Fonte: DUVI.

Por iso, a nova estratexia do Turismo para o 2020 incide na necesidade de facer da paisaxe galega un reclamo para atraer un “turista de maior calidade”, tal e como suliñou este xoves o presidente da Xunta na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. O Goberno galego quere potenciar o ecoturismo, o turismo rural e vincular a natureza a un novo tipo de ocio de maior calidade.

Para este plan, a Xunta destinará 240 millóns de euros, a maior parte, un 37% do total, para atraer a ese novo tipo de turismo para que desfrute da nosa natureza. Deste xeito, rehabilitaranse miradoiros, crearanse sendas turísticas e se aproveitarán, aínda máis, as posibilidades que ofrecen os parques naturais coa realización de paquetes coturisticos. Tamén se potenciará e se porán en valor os cascos históricos.

Desestacionalizar a oferta turística

O principal obxectivo, tal e como anunciou Feijóo, é desestacionalizar a oferta turística galega e fidelizar a un novo tipo de turismo que poida gastar máis diñeiro en Galicia. “Trátase de aproveitar a marca Galicia e a calidade da nosa terra para atraer a este novo turismo de calidade”, suliñou o presidente da Xunta.

Aba canón do Sil | Fonte: Doade Canón do Sil Canon do Sil Canón do Sil

Sen embargo, un dos principais problemas aos que se enfronta este plan é a falta dun aeroporto potente en Galicia. O propio Feijóo recoñeceu esta situación pola falta dun gran aeroporto que concentre a principal oferta turística galega. “O de Porto concentra voos e aquí competimos entre tres aeroportos galegos”, manifestou.

Esa nova estratexia turística recolle 11 novas liñas de actuación, entre as que se atopa, a de potenciar a paisaxe, os recursos naturais e a sustentabilidade e mobilidade turística, os camiños e a sensibilización, comercialización e internacionalización do noso turismo. “Queremos ter máis turistas pero máis tempos. E, para iso, é fundamental fidelizalos cunha oferta única e diferente e con paquetes turísticos de calidade e máis segmentados”, indicou Feijóo.

Seis millóns de turistas

A Xunta pretende, con este novo plan, chegar aos seis millóns de turistas en 2010 e que un terzo deles sexan estranxeiros. O pasado ano, dos 280 peregrinos que chegaron a Compostela, máis da metade, o eran estranxeiros. E a mesma tendencia xa se está reproducindo nos primeiros meses deste ano.

Paralelamente a esta estratexia turística, a Xunta seguirá potenciando o Xacobeo como “un bloque turístico aparte”, dixo Feijóo. De feito, o Consello da Xunta aprobou este xoves novos acordos coa Catedral de Santiago e a Fundación Catedral de Santiago para mellorar o acollemento dos peregrinos que chegan á capital galega.