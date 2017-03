A negociación entre os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco sobre os aspectos laborais da reforma do sector que promove o Goberno entrou en 'vía morta' este xoves, tras presentar a organización empresarial unha proposta que, segundo os representantes dos traballadores, "imposibilita o acordo" porque "choca frontalmente" co obxectivo do mantemento do emprego.

Antolín Goya | Fonte: Europa Press

Así o indicou ao termo da reunión, de apenas hora e media de duración, o dirixente de Coordinadora de Traballadores do Mar, Antolín Goya, quen indicou que as empresas lles expuxeron "cambiar practicamente todo o convenio colectivo e as actuais condicións laborais do sector".

Para o dirixente dos estibadores, "o Goberno, ao asegurar que non se pode garantir por lei a subrogación dos traballadores, deu unha oportunidade de ouro ás empresas", que din que "só se os sindicatos cumpren o que propoñen, exporán se subrogan ou non aos estibadores".

No entanto, para os sindicatos, a proposta da patronal "pon de manifesto" o que eles veñen defendendo, a necesidade de garantir por lei o emprego do sector. Por iso, insistiu en solicitar ao Goberno que "se de verdade quere garantir o emprego, que diga como o vai a facer", "As empresas xa o fixeron", indicou de forma irónica Goya.

Do seu lado, o director xerente de Anesco, Pedro García, limitouse a indicar que coa súa proposta, as empresas só buscan garantirse "a dirección e organización efectiva dos seus traballos".

En canto ás medidas expostas polas empresas, os sindicatos aseguran que se traducen nunha "dispoñibilidade plena dos estibadores, a posibilidade de que cambien ou compartan tarefas, un descenso do 30% nos custos e alteracións nos réximes de descanso".

Desta forma, concluíu sen acordo a nova reunión celebrada este xoves para tratar de alcanzar un acordo no plano laboral sobre a reforma do sector da estiba, un pacto que á súa vez permita ao Goberno desbloquear a aprobación no Congreso do novo réxime legal desta actividade, para que cumpra coa normativa europea e evitar unha sanción da UE.

TERCEIRA PROPOSTA DA SEMANA.

Ademais, lonxe de avanzar cara ao acordo e a pesar da urxencia do Goberno por culminar a reforma, as negociacións sobre a reconversión do colectivo dedicado a cargar e descargar mercadorías dos barcos nos portos complícanse aínda máis.

A proposta exposta pola patronal é a terceira que se pon sobre a mesa de negociación nunha semana, tras a presentada polo Goberno o pasado mércores día 15 e a realizada polos sindicatos de estibadores este martes día 21.

A pesar do desencontro, as dúas partes conviñeron en reunirse de novo a próxima semana, un encontro ao que esperan que acuda de novo o Goberno, que non estivo presente na reunión deste xoves, dado que se ía a centrar en aspectos bilaterais entre empresas e traballadores.