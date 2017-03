O presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, asegurou que o obxectivo de déficit cero lograrase dentro do plan estratéxico 2015-2019, pero "non exactamente este ano"; ao que o director xerente da entidade, Pedro Otero, engadiu que en 2017 espérase que o déficit quede nuns 350.000 euros e alcanzar unha autofinanciación do 98 por cento.

Afundación | Fonte: Europa Press

Así o trasladaron ao ser cuestionados por este tema durante unha rolda de prensa celebrada este xoves na sede de Afundación en Vigo, onde Escotet sostivo que, aínda que a previsión era alcanzar o déficit cero este ano, os plans estratéxicos "teñen que ser plans vivos". "A cinco anos vista o mundo cambia" e hai que facer os "axustes necesarios", apostilou.

Neste contexto, apuntou que cando se fixo o plan os intereses bancarios eran máis elevados que actualmente, ao que se engade que o investimento "foi maior do previsto" en diferentes iniciativas.

En todo caso, remarcou que se reduciu "o déficit enormemente e dentro do plan --estarán-- a disposición de estar en 0 ou case cero".

No mesmo sentido, Otero subliñou que en 2016 "practicamente --chegouse-- ao equilibrio" no déficit estrutural, e ademais hai entre 77 e 78 millóns de euros líquidos investidos en mercados financeiros. "Estamos redibuxando o plan para ver en que momento pódese alcanzar o equilibrio", concluíu.