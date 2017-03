Ferida unha muller tras chocar o seu vehículo cun autobús escolar en Pazos de Borbén (Pontevedra)

A condutora dun turismo resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar contra un autobús no termo municipal de Pazo de Borbén (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 9,00 horas no cruzamento dos Valos, na parroquia de Nespereira, en Pazos de Borbén.

O propio condutor do autocar contactou co 112 Galicia para explicar os feitos e, segundo indicou, no momento no que se produciu o sinistro o autobús ía baleiro.

Por parte da central de emerxencias do 112 alertouse a Urxencias Sanitarias e á Garda Civil de Tráfico. En concreto, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou á ferida, A.C.C.F. de 31 anos, ao centro hospitalario Castro Perpetuo Socorro de Vigo, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.