O senador lucense do PSOE Ricardo Varela asegurou este xoves que non ten "ningún coñecemento" sobre a posibilidade de que se acometan cambios na xestora que dirixe o partido en Galicia, á vez que sostivo que el está "ao que decida" Ferraz.

Vicente Álvarez Areces e Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Así se manifestou ao ser preguntado respecto diso nunha rolda de prensa con motivo do encontro entre o portavoz socialista no Senado, Vicente Álvarez Areces, e os representantes galegos do PSOE na Cámara alta, co portavoz do partido no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga.

"Sei diso o mesmo que vós... é dicir, nada", chanceou ante a prensa quen xa presidiu unha xestora do PSdeG tras a dimisión de Emilio Pérez Touriño en 2009. "Non se se hai nada nese sentido, eu desde logo non teño ningún coñecemento", resolveu.

A partir de aí, como afirmou, estará "ao que decida a xestora federal", o órgano que "ten a capacidade de nomear ou non" unha nova dirección interina para a formación en Galicia. Sobre se estaría disposto a liderar ese equipo, dado que o seu nome figura nas quinielas, declinou "pronunciarse sobre hipóteses que non están no taboleiro".

Máis esquivo sobre o proceso estivo Leiceaga, quen lembrou que a presenza do expresidente asturiano en Santiago obedece á necesidade de traballar en iniciativas conxuntas para "dar resposta ás necesidades dos cidadáns".

"UNIÓN"

E, pola súa banda, Areces, quen fixo fincapé nesa mesma idea, falou da situación do partido a nivel federal ás portas das primarias e o congreso. "Un proceso democrático e apaixonante que conta con todas as garantías", subliñou.

Para afrontar este proceso, recetou algo que "non é obvio", o "respecto", e "recuperar a fraternidade" con independencia dos distintos "matices" que representa cada aspirante. No PSOE, como lembrou, "sempre os houbo", pero "dentro dun proxecto común".

A fin de reforzar esa tese, sacou a colación o congreso do ano 2000, do que saíu vencedor por "unha escasísima diferenza" José Luís Rodríguez Zapatero fronte a José Bono, Matilde Fernández e Rosa Díez. "Tras a votación houbo un reagrupamento de todo o partido apoiando á persoa que fora elixida", evocou.

Nese sentido, apelou a que o feito de "ter distintos candidatos e un debate intenso e apaixonado" non leve "división". "Que sexa un congreso de unión", pediu, e animou a traballar para, a continuación, "axustar" o proxecto socialdemócrata a este "complexo" mundo. O que non quixo desvelar é a quen apoiará neste proceso.