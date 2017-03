(AV) Rural.- A Xunta prevé crear 3.000 novos empregos ata 2020 no rural cun plan que inclúe erasmus agrarios

Crear 3.000 postos de traballo no rural e lograr que o emprego suba un 4 por cento no sector ata 2020, ademais de "pór en valor" 330.000 hectáreas para o seu aproveitamento agroforestal (a metade da superficie agraria útil que ten Galicia) son os dous obxectivos prioritarios da Xunta no seu plan de fixación de poboación no rural, dotado de 230 millóns.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Cons | Fonte: Europa Press

Así o concretou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen á espera de que o plan se presente con maior detalle, avanzou os principais eixos estratéxicos e a dotación económica de cada un. Tamén algunhas das medidas que se introducirán para potenciar a "formación continua", a innovación e a cohesión territorial, coa aposta pola concentración parcelaria onde haxa actividade agrícola, entre outras.

Coa substitución xeracional no punto de mira, o presidente ratificou que a Xunta pretende activar 350 erasmus agrarios, é dicir, o "intercambio" de profesionais do sector con outros países para poder completar a aprendizaxe e "importar" novas formas de traballar.

Feijóo, quen xa avanzara este plan e confirmou as liñas expostas na Cámara pola conselleira do ramo, Ángeles Vázquez, tamén insistiu na cohesión territorial (coa mellora das infraestruturas) e na chamada a cooperar para producir e comprar maquinaria.

