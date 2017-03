Temporal.- A neve deixa sen clase a máis de 24.110 alumnos de 294 centros educativos galegos

Un total de 24.113 alumnos de infantil, primaria e secundaria de 294 centros afectados faltaron este xoves a clase por mor das condicións meteorolóxicas, dos cales 17 suspenderon as clases, segundo informou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Neve en Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, Galicia | Fonte: Europa Press

A provincia máis afectada foi a da Coruña, con 11.704 escolares sen clase polo temporal, de 86 centros afectados de municipios como Betanzos, Neda, Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Brión, Curtis, Mesía, Monfero, Ordes, Oroso, O Pino, Santa Comba, Santiago, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques e Vedra, entre outros.

Ademais, en seis centros coruñeses as clases foron suspendidas. En concreto, no CPI Armando Cortarelo Valledor (Boimorto), IES de Curtis (Curtis), EEI de Ondas (Mesía), CEIP Barrié da Maza (Santa Comba), CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña (Santa Comba) e IES Terra de Xallas (Santa Comba).

Mentres, na provincia de Lugo quedáronse sen clase 5.220 estudantes de 87 centros afectados, de localidades como Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Meira, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, Portomarín, Rábade, Sarria, Vilalba, Xermade, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, Quiroga, Saviñao, Sober e Taboada.

Nesta provincia suspendéronse as clases en catro centros. Trátase do CPI Poeta Uxío Novoneira (Folgoso do Courel), CEIP Ricardo Gasset (O Incio), IES de Monterroso (Monterroso) e CEIP Plurilingüe Lagostelle (Guitiriz).

As condicións meteorolóxicas deixaron sen clase a 3.890 alumnos de 50 centros na provincia de Pontevedra, de municipios como Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces.

Na provincia pontevedresa suspendéronse as clases en sete centros: CEIP de Agolada (Agolada), CPI da Cañiza (A Cañiza), CEIP Antonio Blanco Rodríguez (Covelo), CEIP de Soutelo de Montes (Forcarei), CEIP Nosa Señora das Dores (Forcarei), IES Chano Piñeiro (Forcarei) e CEIP Varela Buxán (Lalín).

Na provincia de Ourense este xoves quedáronse sen clase 3.299 estudantes de 71 centros educativos localizados en puntos como Amoeiro, Avión, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Melón, Ourense, Taboadela, Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobios, A Merca, Monterrei, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Verín, Xinzo de Limia e Xunqueira de Ambía, entre outros.

TRANSPORTE

Educación lembrou que a Comisión de Alertas decidiu a suspensión do transporte escolar co "único obxectivo prioritario de salvagardar a seguridade dos nenos".

"O feito de facelo en franxas horarias débese á intención de conciliar a vida escolar e familiar coa medida adoptada en función da predición oficial da Aemet", concretou.

A Consellería indicou que é a primeira vez desde que se creo a Comisión de Alertas "na que se da a circunstancia de que o inicio do adverso en atopa en metade do período lectivo" xa que, segundo matiza, "normalmente prodúcese antes do inicio".

Por tanto, a Xunta destaca que "se garantiu a prestación do servizo de transporte escolar nas franxas horarias nas que non existía risco, co fin, polo menos, facilitar aos pais unha conciliación parcial".

Educación matiza, así mesmo, que "só un terzo do alumnado é transportado" polo que considera que a "suspensión xeneralizada das clases suporían un inconveniente para unha porcentaxe moita maior do alumnado que se pode desprazar camiñando ao centro educativo".

INCIDENCIAS

O 112 Galicia apuntou que xestionou entre as 12,00 horas do mércores e as 12,00 horas deste xoves un total de 74 incidencias relacionadas co temporal na comunidade.

As máis destacadas desde o inicio do temporal e as nevadas foi a presenza de neve e xeo nas estradas da rede viaria galega.

Por provincias, a que rexistrou máis incidencias foi a de Pontevedra, con 23; seguida da Coruña, con 21; Ourense, con 18; e Lugo, con doce.

Os concellos con máis número de incidencias polo temporal na provincia da Coruña foron os de Melide, Curtis e Mañón; na de Lugo, os de Quiroga, Guitiriz e O Corgo; na de Ourense, os de Parada de Sil, Beariz e Manzaneda; e na de Pontevedra, os de Lalín, Cerdedo, A Estrada e A Cañiza.