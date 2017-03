O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, remarcou que a remunicipalización do servizo da ORA e o guindastre debe ser unha decisión "política" que ten "diferentes interpretacións" desde o marco legal.

Martiño Noriega, alcalde de Santiago | Fonte: Europa Press

O rexedor compostelán realizou estas declaracións horas antes de que se celebre a reunión da comisión para a recuperación do servizo de cobro por estacionamento e retirada de vehículos para a xestión municipal, que terá lugar na tarde deste xoves.

Logo de que este xoves se coñecese que un dos informes que levarán á comisión apunta que a remunicipalización non é viable desde o punto de vista do persoal, Noriega puntualizou que existen "informes contraditorios" respecto diso.

En relación a iso, sinalou que a "aposta" do concello pasa por que o persoal sexa "subrogado en primeira instancia" a través da empresa municipal Tussa e que, tras iso, poida ser sometido a "probas selectivas".

UN TEMA "INTERPRETABLE"

"A recuperación de servizos non é un tema pacífico", apostilou Noriega, para logo engadir que os expertos manteñen que a recuperación do servizo "é interpretable". "Quen ten que tomar a decisión é a corporación e esperemos que non nun moi longo prazo", apuntou.

Con todo, o alcalde non quixo dar prazos para a celebración dese pleno, cuxa data "dependerá de se hai que convocar unha nova comisión ou se hai que emendar algo da memoria", aínda que se mostrou "partidario de acelerar os trámites".

"Onde se ten que sustanciar a recuperación é no campo político", defendeu Noriega, quen asegurou que lle "consta" que o BNG "está comprometido co proceso de recuperación".

"Eu non podo asumir politicamente que hai servizos que non se poden recuperar. Se hai xurídicos que entenden que é recuperable teño que asentarme neles", aseverou.