O 'campus Abanca' expón a estudantes da UDC novos modelos de negocio como a economía colaborativa

O 'campus Abanca', organizado pola entidade financeira en colaboración coa Universidade da Coruña (UDC), clausura este xoves as súas actividades cunha xornada sobre 'Educación financeira e novos modelos de negocio', na Facultade de Economía e Empresa da institución académica.

Campus Abanca na Coruña | Fonte: Europa Press

Na inauguración desta xornada, a directora de Responsabilidade Social Corporativa da entidade, Tatiana Suárez, subliñou, ante os estudantes, o obxectivo da entidade de "abrir novos camiños para soñar e emprender".

Do 'campus Abanca', explicou que se trata dunha actividade que forma parte das propostas en materia de educación financeira que leva a cabo a entidade e que abarcan desde escolares ata maiores.

No caso dos universitarios, sinalou que son "o colectivo estrela" na súa intención de achegar "un gran de area" para axudar ao emprendemento e a impulsar novos modelos de negocio, como os expostos na xornada deste xoves.

Pola súa banda, a vicerreitora de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria da UDC, Margarita Amor, reivindicou tamén os novos modelos de negocio como "unha oportunidade". Especialmente, destacou os vinculados ao ámbito tecnolóxico.

ECONOMIA COLABORATIVA

Tras a inauguración, varios relatores achegaron aos participantes os seus modelos de negocio. Entre eles, fíxoo Francisco Rodríguez, en representación dos conectores e membros de OuiShare, organizadora de eventos para conectar a persoas interesadas na economía colaborativa.

Dela, destacou as súas oportunidades tanto no ámbito da mobilidade, para compartir coche ou para aluguer o vehículo a particulares cando non se faga uso do mesmo; da enerxía ou da alimentación, neste caso cun consumo de "proximidade" e cunha compra feita directamente ao produtor por parte dos consumidores.

Para levar a cabo este tipo de propostas, subliñou tamén a importancia do 'crowdfunding', "ferramenta natural da economía colaborativa". Tamén destacou as propostas que hai neste ámbito no sector turístico, no que defendeu que é posible "compatibilizar" a oferta hoteleira coa que fagan os particulares.

ACHEGAR O PRODUTO AO CLIENTE

Os estudantes tiveron tamén a oportunidade de coñecer o proxecto de 'Glovo', unha start up creada en Barcelona en 2015. Neste caso, dedícase á compra, a recollida e o envío de pedidos en menos dunha hora a través de mensaxeiros independentes coñecidos como 'glovers'.

Implantada en oito cidades, delas seis españolas e outras dúas en París e Milán, o seu obxectivo é achegar os produtos ao cliente para que todo o mundo "poida telos de maneira accesible", expúxose a súa co-fundador, Sacha Michaud, no marco deste encontro.

"Traémosche a túa tenda, o teu restaurante a ti, ti elixes e nós traémoscho", resumiu sobre un negocio que conta xa con mil 'glovers'.

Con esta xornada, clausúrase o 'Campus Abanca', unha iniciativa dirixida a promover a cultura emprendedora entre os estudantes universitarios comezou o luns en diferentes centros do campus coruñés.