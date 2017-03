Angrois.- Ciudadanos esixe unha nova investigación técnica e despolitizar os órganos de seguridade ferroviaria

Ciudadanos reclamou este xoves unha nova investigación técnica sobre o accidente de tren ocorrido no barrio de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013 e, ademais, que se garanta a independencia dos órganos responsables da seguridade ferroviaria.

Fernando Navarro, Cidadáns | Fonte: Europa Press

A través dunha proposición non de lei rexistrada este xoves no Congreso dos Deputados, Cs propón que a Cámara inste o Goberno a promover o desenvolvemento dunha nova investigación técnica da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre o accidente do tren Alvia 04155, seguindo así as recomendacións da Axencia Ferroviaria da Unión Europea.

A formación laranxa sinalou que as vítimas do accidente, os familiares e as diversas plataformas consideran que a anterior investigación non cumpriu requisitos como a transparencia do proceso ou a audiencia de todas as partes afectadas.

Desde o seu punto de vista, a nova investigación débese realizar "en paralelo ao proceso xudicial, sen esperar á súa finalización e de maneira independente a este". Así mesmo, pide que nela participen membros da Axencia Ferroviaria da Unión Europea, de forma que o proceso poida "esclarecer na súa totalidade as dúbidas subsistentes ao redor das causas propiciatorias do suceso e contribúa a mellorar a seguridade do sistema ferroviario no seu conxunto".

RENOVACIÓN DOS VOGAIS DA CIAF

Doutra banda, a iniciativa lexislativa expón que a Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria (AESF) adquira o rango de autoridade administrativa independente de ámbito estatal, reforzando as súas funcións como autoridade responsable da ordenación e supervisión da seguridade de todos os elementos do sistema ferroviario.

Igualmente, Ciudadanos solicita a renovación inmediata de todos os vogais de CIAF, "asegurando que a selección dos seus membros responda os principios de mérito, coñecemento, experiencia, independencia e imparcialidade", a fin de dar resposta definitiva ás obxeccións sobre a súa independencia expostas pola Axencia Ferroviaria da Unión Europea.

Para garantir a súa plena independencia funcional, propón que a CIAF intégrese na nova autoridade administrativa independente responsable da seguridade ferroviaria que se constitúa.

A proposición non de lei tamén busca instar o Goberno a encomendar con carácter urxente ao Consello de Estado a elaboración dun informe para "determinar a responsabilidade patrimonial do Estado por causa de neglixencia culpable nas actuacións que constitúan falta de prevención, mitigación e/ou causa propiciatoria" do accidente de Angrois acometidas baixo responsabilidade do Ministerio de Fomento, das súas entidades públicas dependentes ou dos seus altos cargos representativos.

REPARACIÓN E DIGNIFICACIÓN DAS VÍTIMAS

Por último, solicita ao Executivo que adopte "todas as medidas que sexan necesarias para a reparación e dignificación" das vítimas e dos seus familiares, prestándolles recoñecemento e apoio institucional e declarando o seu compromiso de asumir a responsabilidade patrimonial do Estado que no seu caso puidese determinarse no informe do Consello de Estado.

En declaracións aos xornalistas tras rexistrar a iniciativa, o portavoz de Cs na Comisión de Fomento, Fernando Navarro, incidiu na importancia do recoñecemento ás vítimas, que "non senten ben tratadas". "E cremos que con razón", engadiu.

NON DEIXAR QUE "SE PECHE EN FALSO"

Respecto da nova investigación técnica sobre o accidente que reclama o seu partido, afirmou que para que sexa independente é fundamental que os organismos responsables non dependan do Ministerio de Fomento. "Non podemos deixar que isto se peche en falso", recalcou.

Neste sentido, Cidadáns mantén na súa iniciativa que "un suceso tan grave" como o ocorrido en Angrois en 2013, no que morreron 80 persoas, "non pode nin debe quedar no esquecemento das institucións públicas e dos responsables políticos", senón que se debe "indagar en todas as causas e responsabilidades penais e políticas que puidesen derivarse do devandito accidente ferroviario".

Sobre a posibilidade de pedir outra comisión de investigación parlamentaria sobre o accidente do Alvia, despois de que o Pleno do Congreso tombase unha proposta nese sentido en abril de 2016, Navarro dixo que Cs agora expón unha investigación técnica pero que están "abertos a outras iniciativas". Na anterior ocasión, o partido de Albert Rivera apoiou a creación desa comisión, que foi rexeitada por PP e PSOE.