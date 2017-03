Música, gastronomía e eventos para todos os públicos centran a programación de Santiago para a Semana Santa 2017

A música, a gastronomía e distintos eventos para todos os públicos centran a programación de Santiago de Compostela para a Semana Santa de 2017, que volve apostar por dúas iniciativas que tiveron éxito o pasado ano, como son 'Santiago, paixón doce' e 'De lugares e órganos'.

Presentación da programación da Semana Santa | Fonte: Europa Press

A concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois, presentou este xoves a programación que o Concello compostelán ten prevista para esta celebración nunha rolda de prensa na que estivo acompañada polo presidente da Xunta de confrarías, Salvador Forján.

Na súa intervención, a edil destacou que se trata de "unha programación transversal, froito do traballo dos departamentos de Acción Cultural e Turismo", co obxectivo de converter a Santiago nun "destino turístico de referencia" durante estas datas.

Marta Lois deu conta das actividades incluídas no folleto municipal que, ademais das accións propias organizadas polo Consistorio, incorpora as procesións da Xunta de Confrarías. "Así o fixemos xa o ano pasado, como facemos con calquera actividade organizada pola sociedade civil", apuntou.

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS

Un dos eixos da programación son as actividades gastronómicas, que arrincarán coa tradicional Festa da Uña de San Lázaro que se celebra do 31 de marzo ao 3 de abril neste barrio. Este ano participan un total 23 restaurantes.

Outra das actividades que se desenvolverán é a que leva o nome de 'Santiago Paixón Doce' e celebrarase do 7 ao 17 de abril, con 29 locais participantes que incluirán nas súas cartas produtos e preparacións de doces tradicionais de Semana Santa.

Esta actividade, organizada conxuntamente por Turismo de Santiago e a Asociación Hostalaría Compostela, posibilitará que os participantes tomen os doces típicos como sobremesa ou mesmo nas barras dos locais participantes.

MÚSICA

Por outra banda, a Semana Santa 2017 incorpora tamén unha oferta musical cuxo epicentro serán os concertos da Banda Municipal de Música e da Real Filharmonía en diversas localizacións da cidade como o Auditorio de Galicia, Teatro Principal ou a Igrexa de Bonaval.

Ademais, o Consistorio organiza por segundo ano consecutivo o ciclo 'De lugares e órganos', que permitirá escoitar e gozar da música relacionada co patrimonio artístico da cidade xunto co recoñecemento cultural máis profundo da colección organística.

Así, nesta nova edición renova a oferta de espazos para visitar, cos órganos das igrexas da Compañía, de San Miguel dos Agros, de San Paio de Antealtares e de San Martiño Pinario.

RUTAS POLA CIDADE

O Concello destacou que a Semana Santa é tamén un bo momento para visitar algún dos "pequenos tesouros" que esconde a cidade e que durante estas datas mostraranse ao visitante cobrando unha dimensión e significado especial.

Este ano, ademais, porase en marcha un 'Tour gastronómico' que consistirá nunha visita ao Mercado de Abastos con degustación. Será o mércores 12 e o sábado 15 e consistirá nun percorrido histórico polo recinto do mercado, as súas diferentes naves e os distintos postos a través do que se poderán coñecer as súas distintas etapas.