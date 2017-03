A parte voluntaria da proba de acceso á universidade en Galicia reforza a troncalidade e reduce as materias

A Confederación Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicou a listaxe provisional dos parámetros de ponderación das materias destinadas a subir nota na parte opcional da proba final de Bacharelato de acceso á universidade, a chamada ABAU.

Dous dos aspectos que definen esta nova listaxe refírense a un maior peso da troncalidadr nas opcións dispoñibles e unha redución do total de materias para subir nota nalgunhas das ramas de coñecemento.

Segundo explicou a Europa Press o presidente da CIUG, Pedro Armas, existe un "reforzo da troncalidade" neste novo deseño, dado que "se caeron" as materias optativas ou específicas.

Ao eliminarse as optativas deste sistema, rexistrouse un menor numero de materias a escoller polos estudantes que aspiren á parte voluntaria da proba de acceso.

Deste xeito, en ramas como Artes e Humanidades, pasáronse de 14 a 9 materias; de 7 a 5 en Ciencias; de 5 a 4 en Ciencias da Saúde; de 10 a 6 en Enxeñaría e Arquitectura; e de 19 a 7 en Ciencias Sociais e Xurídicas.

Tamén cambiaron algúns dos parámetros das materias que se manteñen, de modo que algunhas que outro ano ponderaba 0,1 pasaron a 0,2, por exemplo.

CALENDARIO

A proba final de bacharelato celebrarase en Galicia entre o 7 e o 9 de xuño e entre o 12 e 14 de setembro. A cualificación final obterase mediante a ponderación do 60 por cento da nota media de bacharelato e do 40 por cento a da proba.

Así mesmo, os alumnos poderán participar nunha fase voluntaria para subir nota, presentándose ata un máximo catro das chamadas 'materias de opción e troncal de modalidade' e que non teñen porqué corresponderse coa modalidade de bacharelato cursada.

Delas, sempre se ponderará as dúas notas que máis beneficien ao alumno para o acceso ás carreiras do seu interese, dado que a cualificación que obteñan poderá ponderar de maneira diferente en función do grao ao que opten.