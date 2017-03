O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xustificou este xoves a suspensión parcial do transporte escolar debido ás condicións meteorolóxicas, a pesar de manter as clases, co argumento de que se buscaba "salvagardar" a seguridade dos alumnos e favorecer a "conciliación" dos pais.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Cons | Fonte: Europa Press

"Recibimos unha información oficial de como ía comportarse o tempo e actuamos para garantir a máxima seguridade de todo o alumnado", explicou Feijóo, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Goberno.

Así, subliñou en que a Xunta actuou de acordo ás previsións de alertas e á información meteorolóxica. Segundo Feijóo, o transporte colectivo supón "maior risco" que o individual e, en función dos datos que tiñan, as autoridades educativas optaron pola suspensión parcial segundo as franxas horarias das alertas.

"Non podiamos desatender as alertas e recomendacións de seguridade", sinalou, para engadir que, o feito de suspender o servizo só nas franxas nas que había "risco", respondeu á intención de tentar compatibilizar seguridade e conciliación, de forma que os pais decidisen se enviaban ou non aos menores ao colexio en función de se podían recollelos ou levalos ás horas nos que non había autobús.

Ademais, esgrimiu que a xestión de alertas faise por zonas, ademais de que non todo o alumnado utiliza o transporte escolar, polo que non se poden adoptar decisións globais. "Agora as alertas permítennos actuar de forma máis concreta e con maior dilixencia e responsabilidade", resolveu.