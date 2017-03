O presidente de Adif, Juan Bravo, afirmou este xoves que este organismo recorreu o auto de imputación de Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridade do administrador de infraestruturas ferroviarias, no procedemento que se segue polo accidente do Alvia ocorrido en xullo de 2013 en Santiago, porque era a súa "obrigación".

En declaracións aos medios durante un acto celebrado na estación do AVE de Vigo, Juan Bravo lembrou que Cortabitarte é "traballador de Adif" e que foi "responsable de seguridade no momento previo ao accidente". "Desde Adif recorremos o auto porque entendemos que era nosa obrigación", esgrimiu.

A defensa do exdirector de seguridade na circulación presentou o recurso de apelación o pasado martes ante o Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, para que se remitise á Audiencia Provincial da Coruña.

No escrito, ao que tivo acceso Europa Press, o letrado pide a revogación do auto de 10 de marzo no que o xuíz ampliou as responsabilidades do accidente (máis aló do maquinista), e solicita que se suspenda a declaración do investigado prevista para o 4 de abril, en tanto a Audiencia Provincial non se pronuncie con respecto ao recurso.

INVESTIGADO

O xuíz determinaba no seu auto a condición de investigado de Andrés Cortabitarte por 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións, ao ver indicios na súa actuación pola ausencia dunha análise de riscos que levaría a adoptar medidas que reducisen o perigo da curva de Angrois.

A defensa, no seu recurso, argumentou, entre outras cousas, que "non é Adif quen autoriza a posta en servizo dunha liña, senón a Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento", e engadiu que "non corresponde á Dirección de Seguridade na Circulación realizar unha avaliación integral dos riscos nin ostentar a responsabilidade global da xestión da seguridade".