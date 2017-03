A Deputación de Lugo, disposta a asumir o custo das residencias para maiores na provincia

O presidente da deputación de Lugo, Darío Campos, anunciou este xoves que o seu goberno acometerá "en solitario" o gasto das residencias para a terceira idade que constrúe na provincia.

De momento son catro as construídas: na Fonsagrada, Castroverde, Trabada e Pol. Outras dúas están a piques de terminarse as obras: en Ribas de Sil e Pedrafita.

Así, Campos subliñou que o seu goberno "ten claro" que quere que "as residencias sexan para os lucenses e que sexan a un prezo alcanzable".

Respecto diso, avanzou que lle van a propor á Xunta "un prazo" para que, "se quere adherirse" á proposta da Deputación, "que se adhira". "Hai mecanismos de convenio, non de concerto porque o concerto sería para prazas de toda Galicia, e nós queremos prazas para os nosos veciños a un prezo alcanzable, dependendo da súa autonomía", esgrimiu.

Neste sentido, non concretou de canto será ese prazo por se a Xunta "quere adherirse". "E se non, nós abriremos as residencias sós", advertiu.

20 MILLÓNS A UN PLAN ÚNICO PARA 67 CONCELLOS

Por outra banda, o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, avanzou que ao próximo pleno, do 28 de marzo, levarán as bases para pór en marcha o "plan único" polo que se destinarán 20 millóns de euros repartidos entre os 67 concellos da provincia, "con criterios obxectivos e equitativos".

A partir de aí, os municipios terán un mes para presentar os proxectos que incluirán no devandito plan. Campos precisou que a distribución se realizará "atendendo ao número de habitantes, á superficie, ás entidades poboacións e ao índice de envellecemento de cada municipio, establecendo un mínimo de 150.000 euros e un máximo de 500.000 euros por concello".

En función destes baremos, "os municipios de Negueira de Múñiz e Rábade, que son os máis pequenos e de menos poboación, reciben preto de 190.000 euros". No outro extremo, os de Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Lugo e Viveiro, con máis veciños e extensión, terán 500.000 euros.

Unha das condicións que se contemplan é que "como mínimo o 50 por cento dos fondos que recibe cada municipio teñen que destinarse a novos investimentos e deberán achegar a mesma cantidade que recibiron o ano pasado para o Plan de Obras e Servizos (POS) e Servizo de Axuda no Fogar (SAF)". "Os concellos terán total autonomía para decidir a que destinan o financiamento restante", subliña.

Darío Campos deixou claro que esta medida se toma "para reactivar a economía da provincia, favorecendo novos investimentos e non só a gastos correntes, para que estes fondos públicos repercutan e beneficien aos máis de 300.000 lucenses, así como para potenciar as infraestruturas, o emprego e o benestar".