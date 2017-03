O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou volver comparecer na comisión de investigación sobre o ocorrido no sector financeiro galego activada no Parlamento, lembrou que el "xa" compareceu e engadiu que "reitera todo o devandito" no seu día neste órgano.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Cons | Fonte: Europa Press

"Non sei a que se dedicaba a oposición porque eu xa comparecín, quen non estivo é algún líder da oposición a pesar de que era a comisión que eles querían", sinalou, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, onde lembrou que el apuntou ao papel do Banco de España, que entón tiña á fronte a Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

"Recordo que eu mesmo pedín ao gobernador do Banco de España que deixase sen efecto o incremento das retribucións fraudulentas dos directivos das caixas e espero que este, que vai ter que comparecer nalgún xulgado, vaia aclarando por que nin sequera atendía a requirimentos doutras autoridades", advertiu.

Feijóo remarcou que, tras todas as comparecencias no Hórreo, incluída a súa, "hai 34 caixas de documentación e 30.000 folios", polo que "o que quere" o PP é que se "peche" a comisión e que haxa "conclusións". "Comparecemos todos, hai 30.000 folios, o que queremos é pechar; trátase de avanzar, non de repetir o que xa temos", sentenciou.

"O TEMPO ESTÁ A DARNOS A RAZÓN"

O que os populares queren, segundo o seu xefe de filas, é que a oposición "se centre" en formalizar as súas propostas e recomendacións para o ditame. El, pola súa banda, insistiu en que xa compareceu e reafírmase no devandito.

"Creo que o tempo nos está dando a razón sobre que a frivolidade do Banco de España e a autonomía que deu aos directivos das caixas foi unha das razóns polas que estas estiveron nunha situación de prequebra en toda España salvo en contadas excepcións, que, por suposto, hai que felicitar", resolveu.