Detido un mozo con antecedentes en Pontevedra por subtraer 745 euros das oficinas dunha nave

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detiveron a un mozo de 20 anos, veciño do municipio e con antecedentes policiais, como presunto autor dun furto no interior das oficinas dunha nave de 745 euros.

Os feitos sucederon na tarde do día 24 de febreiro cando se recibiu unha chamada na sala do 091 na que se alertaba dun roubo nunha nave da cidade, segundo informou a Policía.

O propietario observou que o interior da oficina estaba totalmente revolto e subtraeran do interior dun caixón na oficina do local de 745 euros.

Os axentes efectuaron unha inspección ocular no local e, por mor da denuncia, iniciáronse as pescudas para tratar de pescudar a autoría do roubo, segundo indican as mesmas fontes.

Os axentes lograron identificar e localizar ao presunto autor do roubo no local, que foi detido o día 21 de marzo. No momento en que os axentes policiais ían arrestarlle o home tentou darse á fuga e resistiuse.

Ao detido, segundo concreta a Policía Nacional, cónstanlle varios antecedentes policiais por feitos de similares características. Así, o 5 de setembro do ano pasado foi arrestado por un roubo con forza no interior doutra oficina onde, tras forzar a porta dun armario, subtraeu un teléfono móbil, unha carteira con documentación e 55 euros en efectivo.

O 22 de setembro de 2016 foi detido tras acceder a unha barbaría e subtraer 420 euros, 250 euros gardados no bolso da propietaria e outros 170 da caixa rexistradora, mentres esta atopábase dobrando unhas toallas. Ademais foi identificado en varias ocasións como presunto autor doutros feitos delituosos.