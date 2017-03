Detidos dous veciños de Lugo, un menor de idade, por dous roubos con forza en vivendas

Axentes da Garda Civil de Lugo detiveron a dúas persoas veciñas da capital luguesa, unha delas menor de idade, como presuntas autoras de dous roubos con forza en vivendas.

Segundo informou o Instituto Armado, o 22 de marzo foron arrestados dous veciños de Lugo de 37 anos e outro menor de idade, como presuntos autores de dous delitos de roubo con forza en vivendas.

Os delitos investigados cometéronse no mes de febreiro, cando os presuntos autores accederon ao interior dunhas vivendas en Lamelas e San Juan de Cubelos, no termo municipal de Palas de Rei (Lugo).

Nesas vivendas, tras forzar as portas e xanelas cunha machada de grandes dimensións, levaron do interior diversos efectos, como termos, quentadores, ferramentas, así como as propias xanelas e portas de aluminio, as cales foron arrincadas das fachadas. Os daños e o subtraído foi valorado nuns 6.000 euros.

A investigación destes delitos conduciu aos axentes cara a dúas persoas sospeitosas, as cales foron interceptadas nun turismo na estrada N-547 onde lles foi incautada unha machada de grandes dimensións, a cal "presumiblemente utilizaron para acceder ás vivendas e arrincar portas e xanelas", segundo sinalan as mesmas fontes.

AUTORÍA PROBADA

Das investigacións levadas a cabo pola Garda Civil conseguiuse deter ás persoas supostamente relacionadas cos feitos delituosos. A Benemérita idnica que quedou "probada a autoría das infraccións penais investigadas, así como a localización dos efectos subtraídos nos roubos".

O 'modus operandi', segundo apunta o Instituto Armado, utilizado para cometer as infraccións penais consistía en dirixirse ás vivendas onde ían cometer o feito delituoso e, unha vez na zona, "fracturar as portas e xanelas, accedendo ao interior de todas as instancias da casa en busca de efectos de valor, así como arrincar as xanelas e portas de aluminio das fachadas das vivendas".

Despois de facerse co botín o aluminio vendíano nunha chatarrería situada na provincia da Coruña. Os detidos foron postos a disposición da titular do Xulgado de Instrución Número 2 de Lugo, xunto coas dilixencias instruídas, durante este xoves.

A investigación ata o momento deu o resultado do esclarecemento de dous delitos contra o patrimonio, así como a detención de dúas dos seus autores. Con todo, segue aberta e non se descartan novas detencións e o esclarecemento de máis feitos delituosos.