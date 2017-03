O CGPJ prorroga tres meses o reforzo da Sección Segunda da Audiencia da Coruña

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou este xoves prorrogar por tres meses o mantemento do reforzo na Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Para aprobar a medida tívose en conta que a entrada de asuntos superou os indicadores fixados polo propio Consello, situándose no ano 2016 no 113 por cento.

Ademais, a dedicación do órgano superou tamén módulo, alcanzando un 169 por cento o ano pasado, "o que non evitou que a pendencia da sala, debido ao volume de traballo, sitúese por encima da media autonómica e estatal", segundo engade.

Das unidades de novas creación concedidas a Galicia para 2016, e que aínda non entraron en funcionamento, unha delas foi destinada a unha praza de maxistrado nesta sección.