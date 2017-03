A secretaria xeral de CC.OO. na unión comarcal de Vigo, Amelia Pérez, trasladou que espera que a mediación por parte da Xunta no conflito laboral aberto en Nueva Pescanova pola negociación dos novos convenios colectivos sirva para "rebaixar a tensión".

Así mesmo, ao ser cuestionada por este tema durante unha manifestación en Vigo contra a precariedade laboral, Pérez subliñou que tamén agarda que a mediación sirva para que a dirección da empresa poña encima da mesa "formulacións de sentido común".

"Non se pode, despois do proceso que viviu Pescanova, facer as formulacións que está a facer a nova dirección", remarcou Pérez, que incidiu en que os empregados entenden "a situación" da compañía, que "a pesar de saír do concurso de acredores segue con moitas dificultades, pero non pode ser que o custo o paguen os traballadores", selou.

Estas declaracións prodúcense no medio do conflito laboral nos centros de Nueva Pescanova, onde os traballadores das plantas de elaboración e frigoríficos, así como da parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo, convocaron folgas e paros para esixir á empresa que modifique a súa proposta na negociación dos seus respectivos convenios colectivos.