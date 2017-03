(AMP) Rural.- A Xunta prevé crear 3.000 novos empregos ata 2020 no rural cun plan que inclúe erasmus agrarios

Crear 3.000 postos de traballo no rural e lograr que o emprego suba un 4 por cento no sector ata 2020, ademais de "pór en valor" 330.000 hectáreas para o seu aproveitamento agroforestal (a metade da superficie agraria útil que ten Galicia) son os dous obxectivos prioritarios da Xunta no seu plan de fixación de poboación no rural, dotado de 230 millóns.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Cons | Fonte: Europa Press

Así o concretou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen á espera de que o plan se presente con maior detalle, avanzou os principais eixos estratéxicos e a dotación económica de cada un. Tamén algunhas das 23 medidas específicas que incorpora co fin de xerar novas oportunidades no rural.

Coa substitución xeracional no punto de mira, o presidente ratificou que a Xunta pretende activar 350 erasmus agrarios, é dicir, o "intercambio" de profesionais do sector con outros países para poder completar a aprendizaxe e "importar" novas formas de traballar.

Feijóo, quen xa avanzara este plan e confirmou as liñas expostas na Cámara pola conselleira do ramo, Ángeles Vázquez, concretou que o seis grandes eixos son a cohesión territorial, a innovación e formación, a agricultura sustentable, a mellora da competitividade, a substitución xeracional e a cooperación.

COHESIÓN TERRITORIAL

No ámbito da cohesión, o plan destinará 72 millóns de euros a fomentar a reordenación das parcelas e impulsar infraestruturas agrícolas. A Xutna prevé actuar en ao redor de 650 quilómetros de camiños municipais para mellorar a rede viaria no rural e o acceso a leiras e explotacións, así como a núcleos de poboación.

Na reestruturación parcelaria, pecharanse administrativamente os 130 procesos actualmente abertos e que afectan a 92.000 propietarios, o que supón unha reordenación de máis de 117.000 hectáreas.

A Xunta traballará, así mesmo, na creación dunha unidade de asesoramento e xestión de explotacións para aproveitar os activos de granxas agrarias ou cárnicas que finalicen a súa actividade. Tamén se impulsarán actividades non agrícolas que "fortalezan" e "diversifiquen" a economía rural, entre outras medidas.

INNOVACIÓN E FORMACIÓN

Para a innovación e formación destinaranse máis de 10 millóns de euros, co obxectivo de apostar polo I+D+i. Entre outras iniciativas, crearanse grupos innovadores que dean solución "a problemas concretos" nos seus sectores e impulsaranse as súas iniciativas, así como os proxectos piloto presentados por empresas, cooperativas e outras entidades.

O plan contempla tamén a difusión de novas tecnoloxías, métodos de cultivo e técnicas de produción a través de demostracións en explotacións, feiras ou soportes impresos ou electrónicos; cursos de formación continua en materia agropecuaria ou forestal e estancias de ata un mes en explotacións agrarias doutros países da UE (erasmus agrarios).

Coa finalidade de alcanzar unha agricultura sustentable, o plan reserva 35,5 millóns de euros para fomentar a agricultura ecolóxica, premiar as prácticas agrícolas máis respectuosas co medio ambiente e apoiar aquelas explotacións situadas en zonas cunha orografía máis complexa.

MELLORAR A COMPETITIVIDADE

En clave de mellorar a competitividade, Feijóo destacou que se destinarán máis de 40 millóns de euros a potenciar as novas tecnoloxías de transformación e comercialización de produtos agrarios, impulsando por exemplo a certificación da calidade; e a investir en tecnoloxías forestais que aumenten a eficiencia, como equipos e instalacións móbiles de procesamiento de madeira deseñadas para ser desprazadas ás inmediacións da área de corte.

Para garantir a substitución xeracional, destinaranse 65 millóns de euros para investimentos en explotacións agrícolas e o fomento de creación de empresas para desenvolver pequenas explotacións. E para impulsar a cooperación, o uso de maquinaria en réxime asociativo e a utilización de equipamentos en común, empregaranse 7 millóns.

EUCALIPTOS

Por outra banda, preguntado acerca de se a Xunta actuará para pór coto ás plantacións de eucalipto na comunidade, Feijóo lembrou que se está traballando coas entidades locais para determinar en que zonas pódese continuar plantando e en cales non.

"E hai reaccións soprendentes porque cando deixamos plantar critícasenos e cando o prohibimos tamén", esgrimiu Feijóo, quen incidiu en que as cifras de plantación de eucaliptos na comunidade supera "as previsións máis optimistas".

Dada esta situación, alertou de que se non se frea a "sobreproducción" de eucalipto "o único que se favorece é a venda a prezo moi barato", o que prexudicará ás familias que "seguen plantando de boa fe".