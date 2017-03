Un home acepta dous anos de cárcere tras recoñecer realizar tocamentos a unha menor

Un home aceptou este xoves unha condena de dous anos de prisión tras recoñecer ante o tribunal da Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra realizar tocamentos a unha nena de 11 anos.

A admisión do delito chegou despois de que a Fiscalía, a acusación particular e a defensa do procesado alcanzasen un acordo de conformidade, polo que a Sala ditará sentenza nos mesmos termos pactados renunciando as partes a calquera reclamación posterior.

Segundo consta no escrito de acusación, o home atopábase traballando en Ponteareas na tarde do 8 de novembro de 2015 cando, "con ánimo de satisfacer o seu libido", achegouse á nena, rodeouna co brazo e "meteulle a súa man dentro do pantalón da menor ata tocarlle o cu, momento no que a nena se apartou bruscamente e díxolle que parase".

O relato que fai o Ministerio Público sinala que, momentos máis tarde, o acusado "con igual ánimo" achegouse de novo á menor e, agarrándoa de novo polos brazos desde atrás, meteu a súa man por dentro do pantalón tocándolle o cu e alcanzando a vaxina, aínda que non chegou a tocala plenamente. O acusado tamén lle tocou os peitos por fóra da roupa.

ABUSOS A MENOR

Estes feitos son constitutivos dun delito de abusos sexuais sobre persoa menor de idade dos que o acusado se confesou autor polo que se lle impón unha pena de dous anos de prisión. Inicialmente a Fiscalía solicitaba tres anos de cárcere.

Tamén se lle impón a prohibición de aproximarse á vítima a unha distancia inferior a 200 metros por tempo de tres anos e deberá indemnizala na cantidade de 3.000 euros, así como proceder ao pago das costas.