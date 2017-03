A Xunta di que xa hai eucaliptos suficientes en Galicia para fornecer a industria madeireira

A batalla do eucalipto non fixo nada máis que comezar. Partidario e detractores desta especie foránea teñen realizado varios actos esta semana tentando chamar a atención da Xunta. Por un lado, propietarios forestais do interior de Lugo e Ourense que criticaban a imposibilidade de poder plantar máis eucalipto, polo outro, a conformación dunha mesa en contra desta árbore que integra a varias entidades.

Avance do eucalipto fronte ás carballeiras | Fonte: Adega

E este xoves, Alberto Núñez Feijóo, tentaba expresar a opinión da Xunta sobre esta especie de folla perenne que ten colonizado boa parte dos montes do país. “Hai sorprendentes reaccións sobre este tema e hai quen me critica porque a Xunta os prohíbe e hai quen tamén protesta porque quere que aínda se prohíban máis”, chanceaba o presidente galego sobre estas posicións contrarias.

En todo caso, e preguntado por GC sobre se a Xunta vai implantar unha moratoria da plantación desta especie, como en Portugal, Feijóo evitou contestar, pero mostrouse partidario de limitar o seu crecemento. Así, dixo que a Xunta está falando con veciños e concellos para ver onde se pode plantar eucalipto e onde non.

Neste sentido, recoñeceu que os eucaliptos plantados en Galicia xa superan as previsións e que esta situación ten incidencia na industria, xa que se abaratará a madeira. “Xa pasou co leite, cando hai moita oferta, os prezos baixan”, dixo.

Feijóo recoñeceu que, polo momento, a produción de eucalipto en Galicia é “suficiente” para fornecer á industria madeireia e que, polo momento, non son necesarias máis plantacións. Con todo, evitou confirmar que a futura lei de montes recollerá unha moratoria para esta especie ao estilo de Portugal.