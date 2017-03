UXT e CC.OO. esixen “emprego digno, traballo estable e recuperar dereitos sociais roubados”

UXT e CC.OO. celebraron este xoves diversas mobilizacións nas principais cidades galegas para esixir "emprego digno, traballo estable, recuperación dos dereitos sociais perdidos, ou roubados, durante estes últimos anos", e "que a riqueza que din que se está xerando, se reparta entre todos".

Manifestación de UXT e CC.OO. En Vigo | Fonte: Europa Press

En Vigo celebrouse unha manifestación que partiu sobre as 11,00 horas do farol de Urzáiz en dirección á delegación territorial da Xunta. Durante o percorrido, o portavoz de UXT, Domingo Barros, lembrou ante os medios que os actos deste xoves dan continuación ás accións que iniciaron os dous sindicatos "hai algúns meses".

Sobre iso, incidiu en que estas mobilizacións son unha chamada de atención aos gobernos galego e estatal, para demostrar que os traballadores cren "no diálogo social, pero tamén nas mobilizacións e formas de presión", porque hai "postos de traballo que están a xerar pobreza e precariedade, fundamentalmente en dous colectivos determinantes: mulleres e mozos".

A secretaria xeral de CC.OO. na unión comarcal de Vigo, Amelia Pérez, lembrou que hai oito millóns de traballadores por baixo do limiar da pobreza, catro millóns que non teñen emprego, 700.000 fogares sen ningún tipo de ingreso, e, ademais, "seguen habendo desafiuzamentos, pobreza enerxética, suicidios...".

"O que se crea é traballo precario, con salarios baixos, alta rotación... Este país non pode sacar o seu futuro nese tipo de traballo con ese tipo de condicións", subliñou, antes de incidir en que o que piden é "que a economía se poña a disposición dos cidadáns deste país".

CC.OO. e UXT denuncian que "os problemas creados polos recortes non se corrixen, ao contrario, agrávanse: Aumentan a precariedade laboral, as desigualdades e a pobreza"; por iso, piden nas rúas galegas subidas salariais, a derrogación das reformas laborais, restablecer a prioridade do convenio sectorial, e aumentar as pensións.

CONCENTRACIÓN NOUTRAS CIDADES

Ademais da manifestación de Vigo, as mobilizacións convocadas polos dous sindicatos consistiron en concentracións celebradas na mañá deste xoves en Ferrol, Santiago, Lugo, Celeiro, Ourense e Pontevedra. Ademais, ás 20.00 horas estaba prevista outra concentración na Coruña.

En Ferrol, a concentración desenvolveuse ante a porta principal do estaleiro de Navantia e foi secundada por uns 150 traballadores do sector naval. A secretaria comarcal de Comisións Obreiras, Auri Vázquez, trasladou que este escenario foi seleccionado "polo significado que Navantia ten no ámbito público para esta comarca e para o seu futuro".

A responsable sindical reclamou "salarios dignos e dicindo non á precariedade laboral". "Aínda que é certo que está a mellorar a economía, ou iso cóntannos, eses beneficios están a reverter só na patronal e non están a chegar ao conxunto dos traballadores", censura. "Para notar nós tamén esas bonanzas, reclamamos salarios dignos e empregos de calidade", terminou.