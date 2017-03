O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, destacou o labor da Fundación San Rosendo que fixo que se converta en "un referente nacional e internacional" no referido a a atención ás persoas maiores".

Así se pronunciou o titular da Cámara galega este xoves en Arnoia (Ourense) durante o acto de presentación do libro '25 anos dando vida aos anos', editado pola Fundación San Rosendo para recompilar o seu cuarto de século de existencia.

Na súa intervención, Santalices explicou que, aínda que este libro céntrase no tempo transcorrido desde a posta en marcha da Fundación, para entender a filosofía da mesma é necesario volver a vista atrás, ao comezo da década dos 70, cando o seu fundador e presidente de honra iniciou o seu labor en Ourense.

"Don Benigno", afirmou Santalices, "foi sempre un adiantado ao seu tempo e así o acreditan moitas das iniciativas que impulsou, pioneiras no seu contexto", como as gardarías infantís, nun momento no que aínda era escasa a incorporación da muller ao mercado laboral ou a posta en marcha de residencias da terceira idade "desde unha visión integradora, orientada a evitar o desarraigamento da persoa".

Nun acto celebrado no Hotel Balneario Arnoia Caldaria e co que se pecha a programación oficial conmemorativa do 25 aniversario da Fundación San Rosendo, o presidente do Parlamento lembrou tamén que Benigno Moure impulsou iniciativas de atención e formación para colectivos marxinados, a promoción de vivendas sociais ou a asistencia e de VIH.

"Na Fundación San Rosendo temos, sen dúbida, un magnífico exemplo do camiño a seguir, e así o pon de manifesto os seus 70 centros e un cadro de persoal integrado por máis de 1.600 traballadores".