O acusado de abusar dunha muller discapacitada nega trato coa vítima, que se ratifica na súa denuncia

A Fiscalía e acusación particular solicitaron 14 anos e medio de prisión e 20 anos de afastamento para F.B.G., un septuaxenario de Verín (Ourense) acusado de agredir sexualmente durante anos a unha muller con atraso mental e unha deterioración cognitiva grave. A defensa reclamou a súa libre absolución xa que este negou ter ningún trato con ela.

Acusado de abusos a unha discapacitada en Ourense | Fonte: Europa Press

Durante o xuízo, celebrado este xoves na Audiencia Provincial de Ourense a porta pechada, F.B.G. declarouse inocente e negou ter ningún trato coa vítima. O acusado respondeu ás preguntas de Fiscalía e avogados e negou os feitos que se lle imputan.

A muller, que declarou a través de videoconferencia, mantivo o seu relato das agresións continuas por parte do home, que tiñan lugar na súa propia casa, na do acusado ou lugares próximos ao pobo.

O Ministerio Público e a acusación particular mantiveron as súas peticións iniciais ao considerar probado que o acusado "mantivo relacións sexuais non consentidas" coa vítima aproveitándose da súa "vulnerabilidade" e "baixo presións psicolóxicas e físicas", tal e como relata o escrito de Fiscalía.

AS PENAS SOLICITADAS

Á parte dos 14 anos e medio de prisión e a orde de afastamento por un período de 20 anos, o Ministerio Público reclamou unha multa de 75.000 euros en concepto de responsabilidade civil. A acusación particular eleva esta cifra ata os 150.000 euros.

Os feitos saíron á luz no ano 2015. A vítima é unha muller sexagenaria que presenta un atraso mental entre leve e moderado e unha deterioración cognitiva grave, que está diagnosticada de trastorno bipolar e que ten recoñecida unha minusvalía do 66%.

O escrito de Fiscalía considera que F.B.G. ameazábaa para que non contase a situación que estaba a vivir e dicíalle que "non a ían a crer, que estaba tola e que era ela a que levaba as de perder" se llo contaba a alguén.

INFORMES PERICIAIS

Por parte da acusación particular destacouse que os psiquiatras chamados a declarar durante as periciais e os representantes do Imelga coincidiron en sinalar que os pacientes co tipo de enfermidade que padece a muller non se caracterizan por mentir.

Tamén destacou a intervención dos forenses, que sinalaron como "moi pouco probable" que unha persoa coas dificultades cognitivas da vítima "puidese elaborar e manter unha mentira dese tamaño".

A defensa defendeu a inocencia de F.B.G. e reclamou a súa libre absolución. Na actualidade o home ten unha orde de afastamento a menos de 50 metros da súa vítima, do seu domicilio ou lugar de traballo.