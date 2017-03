A XVI edición da Bienal de Teatro do ONCE percorrerá desde este mes 10 municipios galegos

A XVI edición da Bienal de Teatro do ONCE percorrerá desde o 30 de marzo, e ata o 2 de abril, un total de 10 municipios galegos nun evento que terá como sede central o Teatro Rosalía de Castro, na Coruña. Nel, terán lugar catro estreas.

Presentación na Coruña da bienal de teatro do ONCE | Fonte: Europa Press

Na presentación, coa presenza, entre outros, do delegado territorial do ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, o alcalde remarcou que se trata dun evento cultural "que visibiliza as diversidades". Ademais, destacou o compromiso do executivo local con iniciativas que favorezan "o acceso á cultura dos veciños en igualdade de condicións".

No acto, participaron tamén o director artístico da Bienal, Esteve Ferrer, e a xefa do departamento de promoción de braille de ONCE, María José Sánchez, xunto á actriz coruñesa do grupo Valacar Yésica Val.

Durante a presentación, deuse a coñecer tamén o cupón do 2 de abril do ONCE, que levará a imaxe da Bienal en máis de cinco millóns e medio de boletos. Xunto á cidade herculina, o festival chegará tamén a localidades como Burela, Carballo, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, Ourense, Pontevedra e Vigo.

En total, participarán oito compañías de teatro, que inclúen no seu elenco a actores e actrices con discapacidade visual. "Mostra de que a diversidade non é sinónimo máis que de pluralidade", sentenciou o rexedor coruñés.

Pola súa banda, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, incidiu na importancia de favorecer, a través das políticas culturais, a inclusión e a expresión dos colectivos con maiores dificultades de integración.