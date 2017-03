Unha mostra reúne esculturas creadas na escuridade de once artistas xordocegos de varias CCAA, entre elas Galicia

O Museo Tiflológico do ONCE acolle ata o próximo 20 de maio a obra de once artistas xordocegos que mostran as súas esculturas, creadas na escuridade, informou o ONCE nun comunicado.

A nova exposición, que celebra o 25 aniversario do museo, mostra obras de dous escultores xordocegos, cinco cegos aínda en activo, e catro falecidos. A exposición reúne obras de escultores de Cataluña, Madrid, Baleares, Galicia, Aragón, Castilla León, México e Francia.

Gemma León, conselleira xeral do ONCE, destacou "o papel do ONCE no apoio á Cultura e a arte como vías de normalización e participación das persoas cegas na sociedade". Co Museo Tiflológico, "téntase que a xente se poña no papel das persoas cegas á hora de percibir a arte", sinalou Gemma León.

Pola súa banda, Ana Ruiz, directora de Educación, Emprego e Promoción Cultural do ONCE, fixo fincapé en "o compromiso do ONCE co acceso das persoas cegas á arte e, ademais, en que poidan participar no proceso creativo".

O escultor Diego Canogar afirmou "que a discapacidade non frea a arte", como o demostra esta exposición e o Museo Tiflológico en si mesmo. O escultor, un dos 44 cuxas obras tamén poden verse e tocarse no museo, comentou a súa grata impresión "ao ser testemuña da soltura das persoas cegas para ver a arte coas súas mans".

As obras expostas contan cos títulos en Braille, e están provistas de códigos QR, con información accesible a persoas con cegueira ou discapacidade visual a través de teléfonos móbiles.

Ademais, contan con beepcons, balizas intelixentes de guiado deseñadas para facilitar ás persoas con discapacidade visual a identificación e localización de obxectos próximos, mediante unha aplicación móbil.

Esta ferramenta fai chegar á persoa con discapacidade visual información sobre un punto concreto do edificio ou sobre as obras expostas, podéndoas localizar facilmente a través dun son.