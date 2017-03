O frío, a choiva e a neve continuarán este venres, que manteñen a Lugo e Ourense en risco por temperaturas baixas

As precipitacións serán abundantes desde este venres pola tarde ata o sábado 25 no Mediterráneo occidental a consecuencia dunha fronte moi activa que empezará a afectar tamén a Baleares, mentres que no resto da Península seguirán os chuvascos ocasionais e o tempo frío este fin de semana, despois de que na madrugada do xoves 230 observatorios da Axencia Estatal de Meteoroloxía quedaron por baixo de cero graos centígrados.

Así, o AEMET prevé que o venres pola tarde fórmese un centro de baixas presións no Mediterráneo occidental cunha fronte moi activa asociado, que deixará precipitacións abundantes desde últimas horas do venres 24 e ata o sábado 25 no nordeste peninsular.

Ademais, esta fronte afectará o venres a Baleares e especialmente a Mallorca e Menorca, con chuvascos fortes que poderán ir acompañados de treboadas e durante a tarde remitirán no arquipélago e trasladaranse ao nordeste da Península, onde se esperan chuvascos fortes e persistentes.

Estas precipitacións afectarán principalmente as comunidades de Cataluña e norte de Aragón e estenderanse o sábado tamén a Navarra e ao Cantábrico oriental.

Así mesmo, dixo que estas precipitacións serán en forma de neve no nordeste da Península a partir de 1.000 a 1.200 metros a tarde do venres e a partir de 800 metros o sábado.

Tamén apunta que o vento poderá ser forte especialmente o venres en Menorca, Cataluña durante a madrugada do sábado e durante todo o sábado en Pireneos.

O AEMET sinala que o resto da Península seguirá o venres baixo os efectos da borrasca fría e haberá chuvascos ocasionais e de distribución irregular.

Xa o sábado chegará unha nova fronte de orixe atlántica e podería afectar o suroeste e estenderase probablemente o domingo ás demais zonas da metade occidental con choivas máis abundantes seguramente no sur dos sistemas montañosos. En canto ás temperaturas, o AEMET prevé que subirán claramente nestas zonas a partir do sábado de modo que as precipitacións só serán en forma de neve en zonas altas.

Durante a pasada madrugada, un total de 230 estacións de observación do AEMET quedaron por baixo de -0 graos centígrados e outras 100 estacións máis se situaron entre 0 e 1 graos centígrados. As mínimas máis baixas da madrugada deste xoves producíronse en Castilla León e en Madrid.

En concreto, na Covatilla (Salamanca) o mercurio baixou a -9,6 graos centígrados (ºC); -8,8ºC no Porto de Navacerrada (Madrid); -8,3ºC en Navarredonda de Gredos (Ávila); -8,2ºC no Porto do Pico (Ávila) e no Porto do Alto do León (Madrid); -8,1ºC na Pinilla; -7,7ºC en San Rafael; -7,5 en Velilla del Río Carrión (Palencia); -7,4ºC en Poboa de Sanabria (Zamora) e -6,9ºC en Cervera de Pisuerga (Palencia); -5,1ºC en Somosierra (Madrid) e -3,1ºC en León, entre outros datos baixo cero.

18 PROVINCIAS EN RISCO ESTE VENRES

Este venres, un total de 18 provincias terán aviso por risco (amarelo) por temperaturas frías, nevadas, precipitacións ou vento. Así, 13 delas terán risco por temperaturas frías de -6 a -8 graos centígrados. É o caso de Lugo, Ourense, Asturias, Cantabria, León, Palencia, Burgos, Soria, Ávila, Segovia, Salamanca e Zamora.

Ademais, o AEMET activou o aviso de risco por precipitacións en Tarragona, Barcelona, Lérida e Girona. Precisamente nas provincias catalás rexerá tamén o risco por nevadas e vento en Lérida, Girona e Barcelona. Nestas dúas últimas, Girona e Barcelona, o risco tamén se activou por fenómenos costeiros, xa que se esperan ventos do leste e do nordeste con forza 7, rolando a suroeste, con ondas de 3 metros.