A comisión das caixas incorporará documentación sobre José Luís Méndez e varios informes de consultoras

A comisión de investigación das antigas caixas de aforro galegas incorporará numerosa documentación relativa ao exdirector xeral de Caixa Galicia, José Luís Méndez, así como informes realizados por Deloitte, Barclays, Ernst&Young, HSBC, McKinsey & Co e Nomura International PLC, entre outros.

Comisión de caixas | Fonte: Europa Press

Na súa reunión deste xoves, esta comisión de investigación do Parlamento galego, que retoma as súas tarefas esta lexislatura, aprobou o seu plan de traballo co único voto a favor do PP, o rexeitamento de En Marea e BNG e a abstención do PSOE.

Ademais, a comisión designou o relatorio e aprobou --igualmente co apoio dos populares, o voto en contra de En Marea e Bloque e abstención dos socialistas-- o carácter reservado de determinada documentación enviada no seu día pola Xunta.

No relativo á nova documentación que se suma á xa obrante, destaca aquela que ten que ver con Méndez, como a relacionada coa súa indemnización, os seus contratos de traballo desde que en 1981 foi nomeado director xeral, as actas e outra documentación dos órganos directivos da entidade e a relación de bens ou activos de calquera das entidades galegas vendidos ou cedidos a directivos ou familiares.

De feito, existe un informe da CIG sobre as operacións inmobiliarias do exdirector xeral de Caixa Galicia José Luís Méndez e a súa familia.

NOVA DOCUMENTACIÓN

Tamén se engade á comisión o caderno de vendas elaborado por BNP-Paribás, a relación de activos traspasados á Sareb ('banco malo'), as garantías e os créditos fiscais outorgados a Banesco pola compra de NCG Banco e a 'due diligence' encargada polo FROB (fondo de reestruturación ordenada bancaria) e realizada por PwC sobre os informes de Barclays, Ernst & Young e HSBC.

En canto aos elaborados por McKinsey & Co. e Nomura International PLC, foron encargados polo FROB igualmente, pero para xustificar e desenvolver o proceso de venda da banca nacionalizada.

DEBATE

No debate na comisión, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, reivindicou incorporar en torno ao 80% das peticións de nova documentación do BNG, "todas" as do PSOE "con algún matiz" nun apartado temporal e aproximadamente o 25%, segundo os seus números, das de En Marea, á que reprochou que "un terzo" da información que solicitaba "xa está".

Pola súa banda, o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, acusou aos populares de tratar de "ocultar responsabilidades" na historia de "unha das maiores estafas económicas da historia deste país", ao considerar que o que busca neste órgano é "dosificar a verdade".

O socialista Abel Losada viu unha "asimetría obscena" no caso de José Luís Méndez, pola indemnización que el tamén percibiu, fronte aos outros exdirectivos que están no cárcere. Precisamente, a comisión agregará tamén copias das sentenzas da Audiencia Nacional e do Tribunal Supremo sobre a causa seguida contra estes exdirectivos.

Desde as filas do Bloque, Noa Presas mostrou a "impotencia" pola vontade, que atribuíu ao PP, de executar un peche "rápido e en falso" da comisión, que, ao seu xuízo, "non cumpre con todas as liñas de investigación imprescindibles".

COMPARECENCIAS

Tamén incorpora a comisión das caixas o informe de fiscalización do proceso de reestruturación bancaria (de 2009 a 2015) elaborado polo Tribunal de Contas.

Puy argumentou, respecto diso da solicitude de comparecencia neste ámbito, que o Tribunal de Contas "fala a través dos seus informes", do mesmo xeito que os xuíces, dixo, fano mediante sentenzas. "Xa opinou", resolveu.

Do mesmo xeito, alegou que "todos os importantes xa compareceron" para xustificar a negativa do seu grupo a peticións da oposición para que comparecesen na Cámara o exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, o presidente galego e José María Castellano, entre moitos outros.

OUTRAS CRÍTICAS

Sánchez esixiulle ao portavoz popular "desculpas" por "a conxelación" da comisión durante tres anos, algo que reiterou que, na súa opinión, foi "intolerable". "Agora chegou o momento de ir rapidiño-rapidiño", criticou.

Neste sentido, lamentou que non se acepten "documentos e comparecencias crave", e afirmou que "o precedente" non lle da "esperanzas" acerca de que "se manexe este asunto con honestidade".

Losada, mentres, asegurou que non se deixa de "sorprender" cos gobernos do Partido Popular, e avogou por analizar en profundidade os informes sobre Méndez, pero tamén o de Contas e outros sobre como se produciu a nacionalización e posterior venda das extintas caixas.

Pola súa banda, Presas rexeitou ser "cómplice" dun traballo no que o Parlamento, segundo dixo, móstrase "incapaz de profundar" nun proceso que afectou os aforros de miles de galegos.

Na súa intervención, Puy valorou que a oposición "pide cousas que xa están" ou outras que algún grupo "filtrou á prensa", e rematou augurando que a nova documentación permitirá "enriquecer" o traballo da comisión, aínda que "non van variar as conclusións".