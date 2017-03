A Xunta pide a Bruxelas que o acordo co Reino Unido teña en conta os intereses da frota galega

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, defendeu que o acordo entre o Reino Unido e a Unión Europea teña en conta os intereses da frota galega durante a súa participación na sesión plenaria do Comité das Rexións (CdR).

Segundo explicou a Xunta, no pleno convidouse as rexións a facer as súas achegas sobre como debe ser a Unión Europea do futuro tras o Brexit, todo a unha semana de que se inicien as conversacións de saída.

O Goberno galego estivo presente neste intercambio de opinións a través de Jesús Gamallo, ao que o Arco Atlántico acaba de encomendarlle a coordinación dun grupo de traballo específico sobre o impacto do Brexit nesa zona.

O CdR pide que se respecte o principio dunha retirada ordenada e que se intensifique o diálogo cos gobernos locais e rexionais. Segundo as rexións, o Brexit non debería conducir ao desmantelamento do mercado único e das liberdades de circulación.

Ademais do Brexit, a Xunta destacou que o CdeR iniciou neste pleno un amplo proceso de reflexión sobre o futuro de Europa, que conducirá á aprobación en 2018 dun ditame elaborado polo presidente e o vicepresidente primeiro do Comité, como relatores.

Na sesión tamén se abordaron outros temas de interese para Galicia, como un ditame sobre política alimenticia sustentable que xere emprego nas rexións e, sobre todo, as titulado 'Estratexias de especialización intelixente (RIS3): repercusión para as rexións e a cooperación interxeneracional'.