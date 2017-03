Unanimidade na Cámara para que o Goberno central ratifique o convenio internacional de traballo na pesca

A Cámara galega aprobou, por unanimidade dos grupos, pedir á Xunta que se dirixa ao Goberno central para que lle esixa que "de forma inmediata" ratifique o convenio internacional sobre o traballo na pesca.

A comisión de pesca abordou este xoves unha iniciativa do PSdeG, que defendeu a deputada socialista Loli Toja, para reclamar esta ratificación. A petición foi apoiada por todos os grupos.

O convenio, en concreto o 188 da OIT, establece criterios relativos aos requisitos mínimos para traballar a bordo de buques pesqueiros, as condicións de servizo, o aloxamento e a alimentación e a atención médica, protección da saúde e seguridade social, entre outros aspectos.

Na mesma comisión tamén se aprobaron por unanimidade, pero despois de transaccionarse o texto, outras dúas proposicións non de lei do PSOE e do BNG.

A primeira delas, a dos socialistas, demanda axilizar os traballos no porto de Corcubión "á vista da situación de risco que se produce debido á problemática de abrigo".

A segunda, a do Bloque, insta o Executivo autonómico a demandar do Estado as negociacións "oportunas" ante Alcoa para abrir ao tráfico comercial o dique norte do porto comercial de San Cibrao, "que leva anos en desuso posto que a empresa multinacional só utiliza o dique sur".