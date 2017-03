O programa Rede Paraugas Alzheimer, premiado polo Colexio de Traballo Social de Galicia

O programa Rede Paraugas Alzheimer, da Fundación Barrié e a Federación Alzheimer Galicia, foi galardoado polo Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia polas súas boas prácticas, segundo informa a Fundación.

Os Premios do Día Mundial do Traballo Social 2017, convocados polo Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, teñen como obxectivo recoñecer, premiar e divulgar traballos de investigación e boas prácticas relacionadas coa disciplina do traballo social en Galicia.

O acto de entrega destes premios terá lugar este venres nun acto en Santiago de Compostela e coa presenza da directora de Acción Social da Fundación Barrié, María Isabel Pérez, e o presidente da Federación Alzheimer Galicia, Juan Carlos Rodríguez.

Rede Paraugas Alzheimer naceu en 2013 e ten como obxectivo apoiar ás familias con enfermos de alzhéimer no rural galego con atención e apoio directo aos coidadores e unidades de memoria para os afectados, así como fomentar en asociacionismo baixo o amparo, experiencia e coordinación das entidades xa existentes.