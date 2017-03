A visita de Areces a Galicia reúne nunha comida a Touriño, Modesto Pose e Ricardo Varela

A visita a Galicia do senador socialista asturiano Vicente Álvarez Areces supuxo a reunión ao redor dunha mesa do expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño con antigos dirixentes do PSdeG na súa época, como Ricardo Varela, o seu exconselleiro de Traballo, e Modesto Pose, quen dirixía entón o partido na provincia de Pontevedra.

O escenario foi o restaurante da Cámara galega, e no xantar déronse cita o catro representantes do PSOE galego no Senado, deputados en Cortes como Margarita Pérez Herráiz e boa parte dos parlamentarios autonómicos, encabezados polo portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Fontes presentes na comida consultadas por Europa Press, destacaron o "bo ambiente" que reinou na comida, que serviu para que Touriño e Areces lembrasen "anécdotas" da súa época de universitarios en Santiago. Entre elas, como relataron, o expresidente asturiano evocou a súa detención durante unha revolta estudantil.

Dentro do mesmo ton "cordial", as mesmas fontes deron conta de que tamén se sucederon as bromas e "vaciles" sobre os apoios de cada un aos distintos candidatos que concorren ás primarias do PSOE. Respecto diso, segundo comentou un dos presentes, o propio Areces valorou "a boa relación" a pesar das diferenzas existentes.